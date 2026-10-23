Cicpc detiene a dos hombres por robo de motocicletas en Caracas

De acuerdo con las investigaciones, los sujetos operaban seleccionando vehículos estacionados en la vía pública. Utilizaban herramientas especiales para vulnerar los sistemas de seguridad, encender los motores y huir del lugar. Durante el procedimiento, los funcionarios lograron recuperar más de siete unidades que habían sido sustraídas en la capital.

Las autoridades informaron que mantienen el despliegue de equipos de la policía científica en diversas regiones del país. El objetivo es localizar al menos cinco motocicletas adicionales, modelo KLR, que fueron trasladadas fuera de Caracas para su comercialización ilegal. El director del Cicpc, Douglas Rico, ratificó el compromiso de continuar con las labores de patrullaje para desarticular estas bandas y presentar a los responsables ante el Ministerio Público.