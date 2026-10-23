El Cicpc capturó a dos jóvenes en Caracas por el robo de motocicletas, logrando la recuperación de siete unidades. Los detenidos fueron identificados como Marcos David Hernández Hernández, de 23 años, y Luis Daniel Olivero Canache, de 20 años, quienes fueron aprehendidos tras labores de inteligencia de la División Contra Hurto de Vehículos.
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Cicpc detiene a dos hombres por robo de motocicletas en Caracas
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