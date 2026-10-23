La tarde de este 23 de octubre, las autoridades del estado Táchira capturaron al soldado Raymond Samuel Paz, quien era buscado por su presunta responsabilidad en un tiroteo ocurrido la noche del 20 de octubre en la Base Aérea de Santo Domingo, ubicada en el municipio Fernández Feo.
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Detenido en Táchira soldado señalado de atacar a sus compañeros en base aérea
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