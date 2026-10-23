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Detenido en Táchira soldado señalado de atacar a sus compañeros en base aérea

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La tarde de este 23 de octubre, las autoridades del estado Táchira capturaron al soldado Raymond Samuel Paz, quien era buscado por su presunta responsabilidad en un tiroteo ocurrido la noche del 20 de octubre en la Base Aérea de Santo Domingo, ubicada en el municipio Fernández Feo.

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La aprehensión fue confirmada por el gobernador de la entidad, Freddy Bernal, tras un operativo policial y militar desplegado para dar con el paradero del sospechoso. Al momento de ser interceptado, el militar portaba un fusil AK-103, tres cargadores y 89 cartuchos.

CAPTURADO: Freddy Bernal anuncia la detención del soldado que asesinó a tres compañeros

El ataque dejó tres militares muertos y varios heridos en la instalación castrense. Tras el procedimiento, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) CICPC avanza en los interrogatorios y diligencias legales para esclarecer las causas del hecho y determinar las responsabilidades penales correspondientes. Por su parte, el gobernador Bernal indicó que, hasta el momento, se desconocen los motivos que llevaron al soldado a accionar su arma contra sus compañeros de armas.

Con información de noticiascol.com

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