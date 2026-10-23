Detenido en Táchira soldado señalado de atacar a sus compañeros en base aérea

La aprehensión fue confirmada por el gobernador de la entidad, Freddy Bernal, tras un operativo policial y militar desplegado para dar con el paradero del sospechoso. Al momento de ser interceptado, el militar portaba un fusil AK-103, tres cargadores y 89 cartuchos.

El ataque dejó tres militares muertos y varios heridos en la instalación castrense. Tras el procedimiento, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) CICPC avanza en los interrogatorios y diligencias legales para esclarecer las causas del hecho y determinar las responsabilidades penales correspondientes. Por su parte, el gobernador Bernal indicó que, hasta el momento, se desconocen los motivos que llevaron al soldado a accionar su arma contra sus compañeros de armas.