Quiénes Somos
Nuestra Historia: El compromiso de informar
NoticiasCol (NCOL) surgió en 2012 en Cabimas, estado Zulia, en un momento crucial para el ecosistema comunicacional venezolano. Ante el cierre progresivo de medios tradicionales y la creciente restricción informativa, identificamos la necesidad de construir una alternativa robusta y veraz. En aquel entonces, fuimos pioneros en la transición hacia el periodismo digital en la Costa Oriental del Lago, desafiando la incertidumbre con la convicción de que la información es un derecho fundamental que debe prevalecer.
Lo que comenzó como una respuesta ante la adversidad, evolucionó rápidamente hasta consolidarse como un referente de innovación en el periodismo regional. Con los años, hemos trascendido nuestras fronteras geográficas para convertirnos en una brújula informativa para la diáspora zuliana y venezolana, manteniendo siempre el compromiso de ofrecer un contenido riguroso, ágil y profundamente arraigado a nuestra identidad.
Nuestra esencia y visión
Hoy, en 2026, NoticiasCol reafirma su propósito: ser un medio de alcance global que, desde la esencia local, documenta la realidad con honestidad y profesionalismo. Nuestra evolución constante se sustenta en la apuesta por el talento humano y la implementación de herramientas tecnológicas que nos permiten conectar a nuestra comunidad, sin importar la distancia, con el pulso de los acontecimientos.
El origen de un proyecto colectivo
La solidez de nuestro medio es el resultado de una visión compartida entre tres perfiles fundamentales que unieron sus fortalezas para dar vida a este proyecto:
- El rigor periodístico: Una trayectoria dedicada a la ética y la veracidad, garantizando que cada noticia esté respaldada por la credibilidad.
- La narrativa y el alcance: Una voz experimentada en la locución que ha dotado a nuestra línea editorial de ritmo, cercanía y calidez humana.
- La innovación tecnológica: La capacidad técnica para diseñar y sostener una plataforma capaz de transformar la manera en que consumimos información en el estado Zulia.
NoticiasCol es, en esencia, la suma de estas visiones al servicio de la audiencia. Somos el testimonio de que la información, cuando se gestiona con integridad y visión de futuro, no tiene fronteras.
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