Quiénes Somos

Nuestra Historia: El compromiso de informar

NoticiasCol (NCOL) surgió en 2012 en Cabimas, estado Zulia, en un momento crucial para el ecosistema comunicacional venezolano. Ante el cierre progresivo de medios tradicionales y la creciente restricción informativa, identificamos la necesidad de construir una alternativa robusta y veraz. En aquel entonces, fuimos pioneros en la transición hacia el periodismo digital en la Costa Oriental del Lago, desafiando la incertidumbre con la convicción de que la información es un derecho fundamental que debe prevalecer.

Lo que comenzó como una respuesta ante la adversidad, evolucionó rápidamente hasta consolidarse como un referente de innovación en el periodismo regional. Con los años, hemos trascendido nuestras fronteras geográficas para convertirnos en una brújula informativa para la diáspora zuliana y venezolana, manteniendo siempre el compromiso de ofrecer un contenido riguroso, ágil y profundamente arraigado a nuestra identidad.

Nuestra esencia y visión

Hoy, en 2026 , NoticiasCol reafirma su propósito: ser un medio de alcance global que, desde la esencia local, documenta la realidad con honestidad y profesionalismo. Nuestra evolución constante se sustenta en la apuesta por el talento humano y la implementación de herramientas tecnológicas que nos permiten conectar a nuestra comunidad, sin importar la distancia, con el pulso de los acontecimientos.