El país ha logrado mantenerse por cinco semanas seguidas como el segundo suministrador de petróleo más importante para Estados Unidos, registrando una exportación de 414.000 barriles diarios durante la semana que concluyó el 22 de mayo. Las cifras, difundidas el jueves 28 de mayo, fueron emitidas por la Administración de Información Energética (EIA). Aunque se […]