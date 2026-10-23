Asesinan a comerciante venezolano al salir de un servicio religioso en Villa del Rosario

De acuerdo con los reportes, Moncada fue abordado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta, quienes le dispararon a quemarropa sin mediar palabras. Testigos que se encontraban en las cercanías del recinto religioso acudieron para prestar auxilio al venezolano tras escuchar las detonaciones.

El hombre, quien se desempeñaba como comerciante, fue trasladado inicialmente a un centro de salud local y posteriormente remitido a un hospital en la ciudad de Cúcuta. A pesar de los esfuerzos médicos, el hombre falleció debido a la gravedad de las heridas que sufrió durante el ataque.

Moncada mantenía un vínculo constante con la zona limítrofe, ya que residió durante varios años en San Antonio del Táchira y cruzaba frecuentemente la frontera para visitar a su padre, quien reside en el barrio Simón Bolívar. Actualmente, los organismos policiales de la región fronteriza iniciaron la investigación para determinar el móvil del crimen e identificar a los responsables.