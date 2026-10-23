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Asesinan a comerciante venezolano al salir de un servicio religioso en Villa del Rosario

Sucesos en la frontera

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Un ciudadano venezolano de 35 años, identificado como Cristian Moncada, fue asesinado a tiros la noche de este martes 20 de octubre en el municipio de Villa del Rosario, Colombia. El hecho ocurrió cerca de las 8:00 de la noche, cuando la víctima se retiraba de un servicio religioso en el barrio San Judas Tadeo.

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De acuerdo con los reportes, Moncada fue abordado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta, quienes le dispararon a quemarropa sin mediar palabras. Testigos que se encontraban en las cercanías del recinto religioso acudieron para prestar auxilio al venezolano tras escuchar las detonaciones.

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El hombre, quien se desempeñaba como comerciante, fue trasladado inicialmente a un centro de salud local y posteriormente remitido a un hospital en la ciudad de Cúcuta. A pesar de los esfuerzos médicos, el hombre falleció debido a la gravedad de las heridas que sufrió durante el ataque.

Moncada mantenía un vínculo constante con la zona limítrofe, ya que residió durante varios años en San Antonio del Táchira y cruzaba frecuentemente la frontera para visitar a su padre, quien reside en el barrio Simón Bolívar. Actualmente, los organismos policiales de la región fronteriza iniciaron la investigación para determinar el móvil del crimen e identificar a los responsables.

Con información de noticiascol.com

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