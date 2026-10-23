Un ciudadano venezolano de 35 años, identificado como Cristian Moncada, fue asesinado a tiros la noche de este martes 20 de octubre en el municipio de Villa del Rosario, Colombia. El hecho ocurrió cerca de las 8:00 de la noche, cuando la víctima se retiraba de un servicio religioso en el barrio San Judas Tadeo.
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Sucesos
Asesinan a comerciante venezolano al salir de un servicio religioso en Villa del Rosario
Sucesos en la frontera
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