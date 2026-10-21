Funcionarios de la División de Investigaciones de Homicidios del Cicpc resolvieron el caso del homicidio de Maikel Manuel Hurtado Ibarra, de 10 años, registrado el sábado 17 de octubre en el sector La Caseta de Santa Lucía, estado Miranda. Según las investigaciones, el menor fue captado por una banda delictiva que lo involucró en actividades ilícitas tras aprovechar su vulnerabilidad familiar.
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Sucesos
Cicpc esclarece el homicidio de un niño de 10 años en Valles del Tuy
Sucesos en Miranda
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Con información de noticiascol.com
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