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Cicpc esclarece el homicidio de un niño de 10 años en Valles del Tuy

Sucesos en Miranda

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Funcionarios de la División de Investigaciones de Homicidios del Cicpc resolvieron el caso del homicidio de Maikel Manuel Hurtado Ibarra, de 10 años, registrado el sábado 17 de octubre en el sector La Caseta de Santa Lucía, estado Miranda. Según las investigaciones, el menor fue captado por una banda delictiva que lo involucró en actividades ilícitas tras aprovechar su vulnerabilidad familiar.

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El comisario Douglas Rico, director del cuerpo policial, detalló que el ataque se produjo luego de que el niño abandonara una tarea de vigilancia que le había sido asignada por el grupo criminal. Tras las labores de campo en el municipio Paz Castillo, los detectives aprehendieron a dos adultos y a un adolescente de 17 años de edad.

Las autoridades confirmaron que identificaron al cuarto involucrado en el ataque, quien se dio a la fuga inmediatamente después del suceso. Actualmente, las comisiones mantienen operativos de búsqueda en la zona de los Valles del Tuy para localizar al prófugo. Los tres detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público, organismo que procederá con la presentación formal ante los tribunales. Las comisiones del Cicpc mantienen desplegados operativos de búsqueda en los Valles del Tuy para dar con el paradero del prófugo.

Con información de noticiascol.com

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