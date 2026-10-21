Cicpc esclarece el homicidio de un niño de 10 años en Valles del Tuy

El comisario Douglas Rico, director del cuerpo policial, detalló que el ataque se produjo luego de que el niño abandonara una tarea de vigilancia que le había sido asignada por el grupo criminal. Tras las labores de campo en el municipio Paz Castillo, los detectives aprehendieron a dos adultos y a un adolescente de 17 años de edad.

Las autoridades confirmaron que identificaron al cuarto involucrado en el ataque, quien se dio a la fuga inmediatamente después del suceso. Actualmente, las comisiones mantienen operativos de búsqueda en la zona de los Valles del Tuy para localizar al prófugo. Los tres detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público, organismo que procederá con la presentación formal ante los tribunales. Las comisiones del Cicpc mantienen desplegados operativos de búsqueda en los Valles del Tuy para dar con el paradero del prófugo.