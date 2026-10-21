Funcionarios del Cuerpo de Policía del estado Trujillo lograron la captura de un hombre, identificado por su apellido como Rangel, en el sector Morón de la ciudad de Valera. El sujeto es señalado por su presunta responsabilidad en los recientes ataques con sustancias químicas que han afectado a más de 100 personas en diversos centros educativos de la entidad.
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Sucesos
Detenido hombre en Valera por ataques con sustancias químicas en planteles educativos
Procedimiento policial en Trujillo
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Con información de noticiascol.com
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