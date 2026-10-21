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Detenido hombre en Valera por ataques con sustancias químicas en planteles educativos

Procedimiento policial en Trujillo

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Imagen de la noticia: Detenido hombre en Valera por ataques con sustancias químicas en planteles educativos

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Funcionarios del Cuerpo de Policía del estado Trujillo lograron la captura de un hombre, identificado por su apellido como Rangel, en el sector Morón de la ciudad de Valera. El sujeto es señalado por su presunta responsabilidad en los recientes ataques con sustancias químicas que han afectado a más de 100 personas en diversos centros educativos de la entidad.

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Durante el procedimiento, los efectivos policiales incautaron dos bombas lacrimógenas, ocho sobres de raticida, una bolsa con polvo químico, desengrasante para hornos y tres envases con cloro. Según el reporte oficial, las experticias realizadas al teléfono celular del detenido permitieron hallar archivos y conversaciones que lo vinculan directamente con las intoxicaciones registradas en escuelas, liceos y una universidad de la región.

El detenido fue puesto a la orden de la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público para dar inicio al proceso penal correspondiente. Las autoridades confirmaron que continuarán las investigaciones sobre estos ataques que han generado alarma en la comunidad educativa trujillana.

Con información de noticiascol.com

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