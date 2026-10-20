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Detenido un venezolano en Chile tras agredir a funcionario municipal con una barra de hierro

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Un ciudadano venezolano de 32 años fue detenido por Carabineros en la comuna de Concepción, Chile, tras protagonizar un violento altercado en el que resultó herido un inspector de seguridad municipal. El hecho ocurrió en la localidad de Barros Arana, cuando el funcionario realizaba labores para retirar a personas en situación de calle que pernoctaban en el pórtico de un establecimiento comercial.

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El capitán Miguel Hernández, de la primera Comisaría de Concepción, detalló que el agresor es un hombre adulto de 32 años de nacionalidad venezolana, quien utilizó un objeto metálico para lesionar al trabajador. Tras el ataque, el funcionario municipal fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica y constatar la gravedad de sus heridas.

Boris Negrete, administrador municipal de Concepción, señaló que el personal de seguridad había recibido amenazas previas por parte de individuos en el sector. Según reportes de la Municipalidad, la comuna enfrenta un incremento en la población en situación de calle, alcanzando los 600 casos registrados.

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Las autoridades locales indicaron que, a pesar de la existencia de albergues en la zona, en la mayoría de los casos las personas se niegan a recibir ayuda durante los recorridos de asistencia social. El detenido permanece bajo custodia policial mientras avanzan las investigaciones correspondientes por el violento altercado.

Con información de noticiascol.com

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