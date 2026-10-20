Un ciudadano venezolano de 32 años fue detenido por Carabineros en la comuna de Concepción, Chile, tras protagonizar un violento altercado en el que resultó herido un inspector de seguridad municipal. El hecho ocurrió en la localidad de Barros Arana, cuando el funcionario realizaba labores para retirar a personas en situación de calle que pernoctaban en el pórtico de un establecimiento comercial.
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Detenido un venezolano en Chile tras agredir a funcionario municipal con una barra de hierro
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