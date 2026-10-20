Jimmy Jesús Parra, de 47 años, fue asesinado la noche de este domingo en una vivienda situada en la comunidad Doña Menca de Leoni, parroquia Albarico del municipio San Felipe, estado Yaracuy.
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Detenidos dos hombres por el homicidio de Jimmy Parra en Yaracuy
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