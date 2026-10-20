Detenidos dos hombres por el homicidio de Jimmy Parra en Yaracuy

El suceso ocurrió después de las 10:00 de la noche, cuando al menos tres hombres irrumpieron en la residencia y atacaron a la víctima con herramientas de construcción, entre ellas escardillas, palos y bloques, causándole heridas mortales en la región cefálica. Vecinos del sector alertaron a los organismos de seguridad tras escuchar los gritos de auxilio de la víctima.

Una comisión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se trasladó al sitio, donde confirmaron el fallecimiento. Posteriormente, funcionarios de la Delegación Municipal San Felipe del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones del caso.

Cerca de las 10:00 de la mañana de este lunes, organismos de seguridad lograron la captura de dos de los presuntos implicados en el sector El Corozo, cuando intentaban huir de la zona. Las autoridades informaron que un tercer sujeto, quien también habría participado en el hecho, se mantiene prófugo.