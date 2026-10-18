Accidente en Río Chico deja un fallecido y seis lesionados

Según los reportes, el vehículo en el que se desplazaban los siete ocupantes volcó, cayó por un barranco y posteriormente se incendió. La víctima fatal fue identificada como Gregori José Loaiza Barrera, de 27 años, quien se desempeñaba como funcionario de la Fuerza Armada Nacional y conducía la unidad.

Entre los lesionados se encuentra Jorge Arreaza Chávez, de 18 años, quien presentó laceraciones y fue trasladado a un centro asistencial. Junto a él, resultaron heridos Marifer Díaz (24), con posibles fracturas de cadera y clavícula; Anaís León (20), con traumatismo cervical leve; Ana León (20), con una herida abierta; Adrián Gómez (29), con una herida abierta en el miembro inferior derecho; y Alondra Corredor (19), diagnosticada con fractura maxilofacial.

Todos los heridos fueron ingresados al hospital local para recibir atención médica. Al centro de salud acudieron los alcaldes de los municipios Páez, Adrián Rodríguez, y Andrés Bello, Isbel Del Valle Bencomo Ramírez, además de comisiones de seguridad para atender la situación.