Un accidente de tránsito ocurrido la tarde del sábado 17 de octubre en el municipio Páez del estado Miranda dejó como saldo un funcionario militar fallecido y seis personas heridas. El siniestro tuvo lugar en la vía que comunica Tacarigua con La Laguna, en la subregión de Barlovento.
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Sucesos
Accidente en Río Chico deja un fallecido y seis lesionados
Siniestro vial en Miranda
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