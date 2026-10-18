Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Sucesos

Accidente en Río Chico deja un fallecido y seis lesionados

Siniestro vial en Miranda

|2 min|
Imagen de la noticia: Accidente en Río Chico deja un fallecido y seis lesionados

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

Un accidente de tránsito ocurrido la tarde del sábado 17 de octubre en el municipio Páez del estado Miranda dejó como saldo un funcionario militar fallecido y seis personas heridas. El siniestro tuvo lugar en la vía que comunica Tacarigua con La Laguna, en la subregión de Barlovento.

Lee también
Hallan sin vida a niño de nueve años en zona boscosa de Miranda

Según los reportes, el vehículo en el que se desplazaban los siete ocupantes volcó, cayó por un barranco y posteriormente se incendió. La víctima fatal fue identificada como Gregori José Loaiza Barrera, de 27 años, quien se desempeñaba como funcionario de la Fuerza Armada Nacional y conducía la unidad.

Entre los lesionados se encuentra Jorge Arreaza Chávez, de 18 años, quien presentó laceraciones y fue trasladado a un centro asistencial. Junto a él, resultaron heridos Marifer Díaz (24), con posibles fracturas de cadera y clavícula; Anaís León (20), con traumatismo cervical leve; Ana León (20), con una herida abierta; Adrián Gómez (29), con una herida abierta en el miembro inferior derecho; y Alondra Corredor (19), diagnosticada con fractura maxilofacial.

Todos los heridos fueron ingresados al hospital local para recibir atención médica. Al centro de salud acudieron los alcaldes de los municipios Páez, Adrián Rodríguez, y Andrés Bello, Isbel Del Valle Bencomo Ramírez, además de comisiones de seguridad para atender la situación.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

SucesosAccidente VialMirandaRío Chico

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.