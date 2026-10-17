Una tragedia enlutó al sector La Quebrada de Miguel, en Ocumare del Tuy, estado Miranda, donde un incendio en una vivienda improvisada provocó el fallecimiento de tres niños de 1, 4 y 6 años de edad. El siniestro consumió la estructura en pocos minutos debido a los materiales de construcción.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Sucesos
Incendio en Ocumare del Tuy cobra la vida de tres niños
Tragedia en Miranda
|1 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...