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Incendio en Ocumare del Tuy cobra la vida de tres niños

Tragedia en Miranda

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Una tragedia enlutó al sector La Quebrada de Miguel, en Ocumare del Tuy, estado Miranda, donde un incendio en una vivienda improvisada provocó el fallecimiento de tres niños de 1, 4 y 6 años de edad. El siniestro consumió la estructura en pocos minutos debido a los materiales de construcción.

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Tras recibir el reporte, comisiones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y la Policía Municipal se trasladaron al sitio para controlar las llamas. Por su parte, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) iniciaron las experticias técnicas en el lugar del suceso.

De manera preliminar, los organismos de seguridad investigan un posible cortocircuito como el origen del fuego. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer las circunstancias exactas que rodearon este hecho.

Con información de noticiascol.com

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