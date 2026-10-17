Incendio en Ocumare del Tuy cobra la vida de tres niños

Tras recibir el reporte, comisiones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y la Policía Municipal se trasladaron al sitio para controlar las llamas. Por su parte, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) iniciaron las experticias técnicas en el lugar del suceso.

De manera preliminar, los organismos de seguridad investigan un posible cortocircuito como el origen del fuego. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer las circunstancias exactas que rodearon este hecho.