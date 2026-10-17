Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Sucesos

Guardia Costera intercepta lancha con 24 venezolanos cerca de Aruba

Migración irregular

|2 min|
Imagen de la noticia: Guardia Costera intercepta lancha con 24 venezolanos cerca de Aruba

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

La Guardia Costera del Caribe Neerlandés (KWCARIB) interceptó en alta mar una lancha rápida que transportaba a 24 ciudadanos venezolanos, quienes intentaban ingresar de forma irregular a territorio arubeño. La embarcación fue detectada por los sistemas de radares de la institución mientras se desplazaba a alta velocidad hacia la costa sur de la isla.

Lee también
Detenida venezolana en Nueva York tras confesar el asesinato de su hija de cinco años

Tras la detección, unidades de respuesta rápida fueron desplegadas para interceptar el peñero antes de que lograra tocar tierra. Al asegurar la nave, los funcionarios confirmaron que los 24 tripulantes, todos hombres, se encontraban en aparentes buenas condiciones de salud, aunque carecían de documentación legal y de los implementos de seguridad marítima necesarios para la travesía.

Posteriormente, el grupo fue trasladado al muelle de la Guardia Costera en Savaneta, donde fueron entregados formalmente al Cuerpo Policial de Aruba (KPA) y a las autoridades migratorias. Los ciudadanos permanecerán bajo custodia del Estado mientras se ejecutan los procedimientos administrativos para su deportación y se investiga la posible implicación de los responsables de la embarcación en delitos de tráfico ilegal de personas.

Aunque las investigaciones siguen en curso, reportes locales indican que la lancha habría zarpado de manera clandestina desde las costas del estado Falcón. Esta ruta es frecuentemente utilizada por redes de tráfico humano debido a la proximidad geográfica de aproximadamente 25 kilómetros entre ambos puntos. Este nuevo arresto masivo pone en relieve la persistente presión migratoria que enfrentan las islas ABC, donde los ciudadanos venezolanos continúan desafiando los riesgos de las travesías marítimas para evadir los controles migratorios vigentes.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

SucesosArubaFalcónMigración

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.