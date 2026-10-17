Guardia Costera intercepta lancha con 24 venezolanos cerca de Aruba

Tras la detección, unidades de respuesta rápida fueron desplegadas para interceptar el peñero antes de que lograra tocar tierra. Al asegurar la nave, los funcionarios confirmaron que los 24 tripulantes, todos hombres, se encontraban en aparentes buenas condiciones de salud, aunque carecían de documentación legal y de los implementos de seguridad marítima necesarios para la travesía.

Posteriormente, el grupo fue trasladado al muelle de la Guardia Costera en Savaneta, donde fueron entregados formalmente al Cuerpo Policial de Aruba (KPA) y a las autoridades migratorias. Los ciudadanos permanecerán bajo custodia del Estado mientras se ejecutan los procedimientos administrativos para su deportación y se investiga la posible implicación de los responsables de la embarcación en delitos de tráfico ilegal de personas.

Aunque las investigaciones siguen en curso, reportes locales indican que la lancha habría zarpado de manera clandestina desde las costas del estado Falcón. Esta ruta es frecuentemente utilizada por redes de tráfico humano debido a la proximidad geográfica de aproximadamente 25 kilómetros entre ambos puntos. Este nuevo arresto masivo pone en relieve la persistente presión migratoria que enfrentan las islas ABC, donde los ciudadanos venezolanos continúan desafiando los riesgos de las travesías marítimas para evadir los controles migratorios vigentes.