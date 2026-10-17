La Guardia Costera del Caribe Neerlandés (KWCARIB) interceptó en alta mar una lancha rápida que transportaba a 24 ciudadanos venezolanos, quienes intentaban ingresar de forma irregular a territorio arubeño. La embarcación fue detectada por los sistemas de radares de la institución mientras se desplazaba a alta velocidad hacia la costa sur de la isla.
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Sucesos
Guardia Costera intercepta lancha con 24 venezolanos cerca de Aruba
Migración irregular
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