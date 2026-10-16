Detenida venezolana en Nueva York tras confesar el asesinato de su hija de cinco años

Según los reportes policiales, los funcionarios del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) acudieron al inmueble, donde hallaron a la menor inconsciente sobre su cama. La niña presentaba sangrado en la boca y la nariz, con signos vitales débiles, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Jamaica, donde se confirmó su deceso poco después. La madre fue detenida tras confesar el crimen ante los agentes.

A pesar de la confesión, el caso presenta elementos bajo investigación. Peritos forenses precisaron que el cuerpo de la pequeña no presentaba heridas abiertas, contusiones ni moretones visibles. Debido a esta discrepancia, la Oficina del Médico Forense de Nueva York mantiene abierta una investigación para determinar la causa exacta del fallecimiento.

Al momento del suceso, la vivienda se encontraba ocupada por otros familiares; sin embargo, ninguno de los presentes reportó haber escuchado ruidos o pedidos de auxilio. Actualmente, la mujer se encuentra a la espera de la imputación formal de cargos por parte de la fiscalía. La causa exacta de la muerte permanece bajo estricta investigación.