Francis Cabello, de 32 años, permanece bajo custodia policial en Nueva York tras admitir ante las autoridades su responsabilidad en el fallecimiento de su hija, Fabiana Cabello, de cinco años. El hecho ocurrió la noche del miércoles 14 de octubre en una residencia ubicada en Richmond Hill, Queens.
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Sucesos
Detenida venezolana en Nueva York tras confesar el asesinato de su hija de cinco años
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Con información de Noticiascol.com
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