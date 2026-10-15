Sismo de magnitud 3.3 sacude las costas del estado Sucre

El fenómeno natural tuvo su epicentro a 67 kilómetros al norte de la población de Macuro, en el estado Sucre, alcanzando una magnitud de 3.3 en la escala de momento sísmico. Según los datos técnicos suministrados por el organismo, el sismo se originó a una profundidad de 26.3 kilómetros.

Hasta el cierre de esta nota, los organismos de seguridad no han reportado daños materiales ni víctimas tras el movimiento telúrico.