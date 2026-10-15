La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó sobre un evento sísmico ocurrido a las 11:02 de la mañana de este jueves 15 de octubre.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Sucesos
Sismo de magnitud 3.3 sacude las costas del estado Sucre
El movimiento telúrico se registró a 67 kilómetros de la costa sin dejar afectaciones
|1 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de Funvisis
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...