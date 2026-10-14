Funcionarios del Cuerpo de Policía del estado Portuguesa lograron la detención de tres individuos acusados de atentar contra la fe pública. Los sujetos fueron señalados por comerciantes de los municipios Sucre y Unda de utilizar divisas falsas para realizar compras en sus establecimientos.
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Sucesos
Caen tres sujetos por estafar comercios con dólares falsos en Portuguesa
Operativo policial en Portuguesa
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