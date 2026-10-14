Caen tres sujetos por estafar comercios con dólares falsos en Portuguesa

La aprehensión se llevó a cabo en el sector El Araguney de la localidad de Biscucuy. El procedimiento fue posible gracias a un despliegue de rastreo activado por las autoridades tras las alertas y evidencias audiovisuales compartidas por los afectados a través de las plataformas digitales.

Modus operandi: compras pequeñas para obtener vuelto real

Las investigaciones preliminares revelaron que el grupo delictivo se dedicaba a adquirir mercancía de bajo costo pagando con billetes extranjeros falsificados. De esta manera, lograban obtener el cambio o vuelto en efectivo de circulación legal, afectando el patrimonio de los comerciantes locales.

Durante el operativo, los uniformados incautaron una motocicleta marca Bera, modelo SBR de color azul, además de dos teléfonos celulares, prendas de vestir y dinero en efectivo. Los detenidos, cuyas edades oscilan entre los 25, 30 y 31 años, fueron puestos a disposición de la Fiscalía Auxiliar Primera del Ministerio Público para el inicio del proceso judicial correspondiente.

La directiva policial exhortó a todos los comerciantes que hayan sido víctimas de este esquema de fraude a acudir a las sedes policiales más cercanas para formalizar sus denuncias y fortalecer el expediente contra los implicados.