Cayó extorsionador que cobraba hasta 10 mil dólares semanales en Maracaibo

El procedimiento se originó a raíz de múltiples denuncias que apuntaban a Luis José Cano González, de 31 años, como el responsable de exigir cuantiosas sumas de dinero a sus víctimas bajo amenazas de atentar contra sus vidas o sus propiedades.

Exigencias económicas bajo amenazas

Según los informes policiales, el sujeto solicitaba pagos semanales que oscilaban entre los 500 y los 10.000 dólares. Para intimidar a los ciudadanos, el detenido se identificaba falsamente como miembro de organizaciones criminales de alto perfil, como el Tren de Aragua y el Clan del Golfo, utilizando la coacción telefónica como principal herramienta de presión.

La captura se efectuó en el sector 6 del barrio Las Trinitarias, en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, donde los agentes interceptaron al sospechoso mientras se desplazaba en una motocicleta de 150 centímetros cúbicos. A pesar de intentar resistirse y emprender la huida, el hombre fue neutralizado por la comisión policial.

Durante la inspección, se le incautó un equipo móvil marca Motorola, presuntamente empleado para coordinar las amenazas. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía 48 del Ministerio Público para continuar con las investigaciones de rigor.