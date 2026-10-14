Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Sucesos

Cayó extorsionador que cobraba hasta 10 mil dólares semanales en Maracaibo

El sujeto exigía altas sumas de dinero bajo amenazas de muerte a los residentes de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante

|2 min|
Imagen de la noticia: Cayó extorsionador que cobraba hasta 10 mil dólares semanales en Maracaibo

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

Tras un exhaustivo despliegue de inteligencia y labores de campo, funcionarios del Equipo de Respuesta Especial (ERE) del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (CPBEZ) lograron la detención de un individuo vinculado a una red de extorsión que mantenía en vilo a los habitantes de Maracaibo.

Lee también
Golpe al Tren de Aragua: Desarticulan banda que extorsionaba transportistas en Lima

El procedimiento se originó a raíz de múltiples denuncias que apuntaban a Luis José Cano González, de 31 años, como el responsable de exigir cuantiosas sumas de dinero a sus víctimas bajo amenazas de atentar contra sus vidas o sus propiedades.

Exigencias económicas bajo amenazas

Según los informes policiales, el sujeto solicitaba pagos semanales que oscilaban entre los 500 y los 10.000 dólares. Para intimidar a los ciudadanos, el detenido se identificaba falsamente como miembro de organizaciones criminales de alto perfil, como el Tren de Aragua y el Clan del Golfo, utilizando la coacción telefónica como principal herramienta de presión.

La captura se efectuó en el sector 6 del barrio Las Trinitarias, en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, donde los agentes interceptaron al sospechoso mientras se desplazaba en una motocicleta de 150 centímetros cúbicos. A pesar de intentar resistirse y emprender la huida, el hombre fue neutralizado por la comisión policial.

Durante la inspección, se le incautó un equipo móvil marca Motorola, presuntamente empleado para coordinar las amenazas. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía 48 del Ministerio Público para continuar con las investigaciones de rigor.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

SucesosExtorsiónSeguridadVenezuela

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.