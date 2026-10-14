Tras un exhaustivo despliegue de inteligencia y labores de campo, funcionarios del Equipo de Respuesta Especial (ERE) del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (CPBEZ) lograron la detención de un individuo vinculado a una red de extorsión que mantenía en vilo a los habitantes de Maracaibo.
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Sucesos
Cayó extorsionador que cobraba hasta 10 mil dólares semanales en Maracaibo
El sujeto exigía altas sumas de dinero bajo amenazas de muerte a los residentes de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante
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Con información de noticiascol.com
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