Aragua: Liberan a dos ciudadanos tras secuestro por falsa venta de vehículo

Durante la intervención, los efectivos policiales lograron la aprehensión de uno de los presuntos responsables, un hombre de 25 años de edad, quien fue puesto a la orden de las autoridades competentes.

Privan de libertad a uno de los implicados

El Poder Judicial dictó medida privativa de libertad contra el detenido, imputándole los delitos de secuestro breve, agavillamiento y resistencia a la autoridad. Asimismo, los organismos de seguridad mantienen activas las órdenes de captura contra el resto de los integrantes de la banda delictiva.

El hecho ocurrió cuando los compradores llegaron en un vehículo marca Honda al lugar acordado en el estado Aragua. En ese punto, fueron interceptados por sujetos armados que, bajo amenazas de muerte, los obligaron a internarse en una zona boscosa.

Exigían 10 mil dólares por la liberación

Poco después de la retención, los delincuentes establecieron contacto con los familiares de las víctimas para exigir el pago de 10 mil dólares a cambio de su liberación. Tras recibir la denuncia, los cuerpos policiales iniciaron labores de rastreo e inspección técnica en el área montañosa.

Al percatarse de la presencia policial, los secuestradores abrieron fuego contra las comisiones, iniciando un enfrentamiento que permitió el rescate de los ciudadanos. Posteriormente, durante patrullajes de seguimiento en el sector Tamborito, la Policía Nacional Bolivariana capturó a uno de los sospechosos, quien fue reconocido plenamente por las víctimas.