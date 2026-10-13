Funcionarios de seguridad lograron el rescate de dos personas que habían sido privadas de libertad tras acudir a una cita pactada para la supuesta compra de un vehículo de carga. El procedimiento fue ejecutado por comisiones tácticas de la Unidad Contra Secuestro y Extorsión, en conjunto con la Policía Municipal de Aragua, quienes atendieron la emergencia de los ciudadanos que se habían desplazado desde el estado Anzoátegui para realizar la transacción.
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Sucesos
Aragua: Liberan a dos ciudadanos tras secuestro por falsa venta de vehículo
Autoridades desarticulan banda delictiva tras enfrentamiento en zona montañosa
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Con información de noticiascol.com
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