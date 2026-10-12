Venezolano enfrenta juicio en Chile tras brutal tiroteo en San Miguel

Discusión terminó en tragedia

El incidente tuvo lugar cerca de la medianoche del pasado 3 de mayo en la calle San Petersburgo. Según los reportes, los dos involucrados, de 29 y 31 años, sostuvieron una fuerte discusión mientras compartían en la vía pública. Tras el altercado, el más joven se retiró del lugar, pero regresó poco después portando un arma de fuego. De acuerdo con las investigaciones, el agresor disparó contra su compañero en el rostro antes de huir en un vehículo.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Barros Luco, donde recibió atención médica especializada, logrando estabilizarse y sobrevivir a pesar de la gravedad de sus lesiones. El fiscal ECOH, Sebastián Gana, detalló que el afectado permaneció en riesgo vital durante varios meses debido a los impactos recibidos en diversas partes del cuerpo, incluyendo la cabeza.

Captura y proceso judicial

Gracias a las labores de inteligencia de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía ECOH, se logró identificar y capturar al sospechoso. Testigos clave señalaron que el individuo vestía un suéter rojo con negro al momento de las amenazas y regresó con otra prenda para ejecutar el ataque. El 11° Juzgado de Garantía de Santiago llevó a cabo la audiencia de formalización, donde se le imputaron cargos por homicidio frustrado y porte ilegal de arma de fuego. El tribunal dictaminó la medida de prisión preventiva y estableció un periodo de cien días para completar las investigaciones del caso.