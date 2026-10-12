Un ciudadano venezolano se encuentra bajo prisión preventiva tras ser vinculado con un violento tiroteo que dejó a otro hombre gravemente herido. La Fiscalía ECOH ha formalizado cargos contra el sujeto por el delito de homicidio frustrado en perjuicio de un connacional, en un hecho registrado durante el mes de mayo en la comuna de San Miguel, Santiago.
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Sucesos
Venezolano enfrenta juicio en Chile tras brutal tiroteo en San Miguel
El agresor fue formalizado por homicidio frustrado y porte ilícito de arma tras el violento altercado ocurrido en mayo pasado
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Con información de noticiascol.com
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