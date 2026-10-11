Carabobo: Joven de 23 años fue asesinada por su pareja en Naguanagua

Detalles de la investigación

Según los informes preliminares de las autoridades, el principal señalado por este crimen es Ricardo Fernando Correa López, quien mantenía un vínculo sentimental con la joven. De acuerdo con las versiones recabadas, el hombre llegó a la residencia compartida durante la madrugada, donde se originó una fuerte disputa motivada por celos. En medio del altercado, el agresor golpeó brutalmente a la víctima y posteriormente la estranguló hasta provocarle la muerte.

El ataque

El violento episodio generó pánico en el lugar. Los gritos de auxilio de la joven alertaron al dueño de la propiedad, quien intentó intervenir para detener la agresión. Sin embargo, el atacante reaccionó con extrema agresividad, hiriendo al testigo con un arma blanca y un objeto metálico. Tras neutralizar al propietario, el victimario continuó con el ataque fatal contra la joven.

Huida del responsable

Una vez consumado el crimen, Ricardo Fernando Correa López escapó del lugar y se dirigió a la vivienda de un pastor de su congregación. Ante el líder religioso, el sujeto admitió haber cometido el asesinato y expresó su intención de entregarse a las autoridades. No obstante, poco tiempo después cambió de opinión y huyó con paradero desconocido para evadir la justicia.

Luto en el entorno laboral

Yurexis Carolina Ramos Hernández era una trabajadora apreciada en una importante empresa textilera, donde su pérdida ha causado un profundo dolor entre sus compañeros. La directiva de la compañía emitió un comunicado rechazando categóricamente este acto de violencia, difundió la imagen del sospechoso y exigió al Ministerio Público y a los cuerpos policiales actuar con celeridad para lograr su captura.

Operativos de búsqueda

Funcionarios de la Policía del Estado Carabobo resguardaron el sitio del suceso, mientras que detectives del Cicpc realizaron el levantamiento del cuerpo y el traslado a la morgue local. Los investigadores han iniciado las pesquisas, incluyendo entrevistas a testigos y análisis biológicos en la escena. Actualmente, los organismos de seguridad mantienen un despliegue operativo en diversos sectores de la región para dar con el paradero del homicida.