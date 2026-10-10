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Miranda: Dos jóvenes desaparecidos tras crecida repentina en El Encantado

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Los equipos de rescate y seguridad del estado Miranda ejecutan labores de búsqueda intensiva en el sector El Indio, ubicado en el barrio El Encantado del municipio Sucre, luego de que una crecida súbita de una quebrada afectara a un grupo de jóvenes. El incidente ocurrió la noche del viernes 9 de octubre, cuando cuatro personas se encontraban en el cauce y fueron sorprendidas por un aumento repentino del nivel del agua, el cual los arrastró con gran fuerza.

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Detalles del hecho: desaparición

Según el reporte oficial de las autoridades, dos de los jóvenes lograron salir del agua y fueron trasladados al Hospital Pérez de León de Petare para recibir atención médica por diversas lesiones. Lamentablemente, la corriente separó a los otros dos integrantes del grupo, quienes fueron identificados como Waleska Alexandra Dueñas Urbina, de 19 años, y Jhostin Josua Tobías, de 17 años.

Búsqueda por parte de las autoridades

Ante la gravedad de la situación, comisiones de Protección Civil, cuerpos policiales y especialistas en salvamento han desplegado un operativo de búsqueda exhaustivo en la zona boscosa y el cauce del afluente, con el fin de localizar a los jóvenes a la brevedad posible.

Terreno complicado

Las labores de rescate se han visto dificultadas por la compleja geografía del sector El Indio y las condiciones climáticas inestables en la entidad mirandina, aunque los equipos mantienen su presencia en el lugar de forma ininterrumpida.

Esperanza de vida

Familiares y vecinos aguardan con esperanza noticias sobre el paradero de los jóvenes. El periodista de sucesos Román Camacho informó sobre el despliegue y reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar acercarse a quebradas y ríos durante periodos de lluvia, debido al riesgo latente de crecidas repentinas.

Con información de noticiascol.com

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