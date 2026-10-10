Miranda: Dos jóvenes desaparecidos tras crecida repentina en El Encantado

Detalles del hecho: desaparición

Según el reporte oficial de las autoridades, dos de los jóvenes lograron salir del agua y fueron trasladados al Hospital Pérez de León de Petare para recibir atención médica por diversas lesiones. Lamentablemente, la corriente separó a los otros dos integrantes del grupo, quienes fueron identificados como Waleska Alexandra Dueñas Urbina, de 19 años, y Jhostin Josua Tobías, de 17 años.

Búsqueda por parte de las autoridades

Ante la gravedad de la situación, comisiones de Protección Civil, cuerpos policiales y especialistas en salvamento han desplegado un operativo de búsqueda exhaustivo en la zona boscosa y el cauce del afluente, con el fin de localizar a los jóvenes a la brevedad posible.

Terreno complicado

Las labores de rescate se han visto dificultadas por la compleja geografía del sector El Indio y las condiciones climáticas inestables en la entidad mirandina, aunque los equipos mantienen su presencia en el lugar de forma ininterrumpida.

Esperanza de vida

Familiares y vecinos aguardan con esperanza noticias sobre el paradero de los jóvenes. El periodista de sucesos Román Camacho informó sobre el despliegue y reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar acercarse a quebradas y ríos durante periodos de lluvia, debido al riesgo latente de crecidas repentinas.