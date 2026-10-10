Los equipos de rescate y seguridad del estado Miranda ejecutan labores de búsqueda intensiva en el sector El Indio, ubicado en el barrio El Encantado del municipio Sucre, luego de que una crecida súbita de una quebrada afectara a un grupo de jóvenes. El incidente ocurrió la noche del viernes 9 de octubre, cuando cuatro personas se encontraban en el cauce y fueron sorprendidas por un aumento repentino del nivel del agua, el cual los arrastró con gran fuerza.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Sucesos
Miranda: Dos jóvenes desaparecidos tras crecida repentina en El Encantado
Sucesos
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...