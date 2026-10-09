Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Sucesos

Dos sismos sacuden el occidente del país durante la madrugada

Autoridades mantienen monitoreo tras los movimientos telúricos registrados en la región

|1 min|
Imagen de la noticia: Dos sismos sacuden el occidente del país durante la madrugada

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) notificó la ocurrencia de dos eventos sísmicos de magnitud 2.8 Mw en la zona occidental de Venezuela, registrados entre la noche del pasado jueves 8 y la madrugada de este viernes 9 de octubre de 2026.

Lee también
Anzoátegui: Joven fallece tras explosión de moto dentro de su vivienda

El movimiento telúrico más reciente tuvo lugar a las 03:49 HLV de este viernes en el estado Yaracuy. Según el informe preliminar de la institución, el epicentro se situó a 14 kilómetros al oeste de Aroa y a 31 kilómetros al oeste de San Felipe, con una profundidad focal de 5,0 kilómetros.

View post on X

Previamente, durante la noche del jueves, los sensores sísmicos captaron un evento similar a las 23:58 HLV en el estado Lara. Este sismo se localizó a 30 kilómetros al sur de la población de Siquisique y a 42 kilómetros al norte de Quíbor, manteniendo una profundidad de 5,0 kilómetros.

View post on X

Hasta el momento, las autoridades de protección civil y los equipos de gestión de riesgo han confirmado que no existen reportes de daños materiales ni víctimas en las comunidades aledañas a los epicentros de ambos fenómenos naturales.

Con información de Funvisis

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

SucesosFunvisisLaraYaracuy

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.