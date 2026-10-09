Dos sismos sacuden el occidente del país durante la madrugada

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) notificó la ocurrencia de dos eventos sísmicos de magnitud 2.8 Mw en la zona occidental de Venezuela, registrados entre la noche del pasado jueves 8 y la madrugada de este viernes 9 de octubre de 2026.

El movimiento telúrico más reciente tuvo lugar a las 03:49 HLV de este viernes en el estado Yaracuy. Según el informe preliminar de la institución, el epicentro se situó a 14 kilómetros al oeste de Aroa y a 31 kilómetros al oeste de San Felipe, con una profundidad focal de 5,0 kilómetros.

Previamente, durante la noche del jueves, los sensores sísmicos captaron un evento similar a las 23:58 HLV en el estado Lara. Este sismo se localizó a 30 kilómetros al sur de la población de Siquisique y a 42 kilómetros al norte de Quíbor, manteniendo una profundidad de 5,0 kilómetros.