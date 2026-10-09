La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) notificó la ocurrencia de dos eventos sísmicos de magnitud 2.8 Mw en la zona occidental de Venezuela, registrados entre la noche del pasado jueves 8 y la madrugada de este viernes 9 de octubre de 2026.
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Sucesos
Dos sismos sacuden el occidente del país durante la madrugada
Autoridades mantienen monitoreo tras los movimientos telúricos registrados en la región
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Con información de Funvisis
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