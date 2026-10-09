Un lamentable accidente de tránsito registrado este miércoles en la parroquia San José de Tostós, perteneciente al municipio Boconó del estado Trujillo, dejó como saldo una persona fallecida y otra lesionada. El suceso ocurrió cuando el vehículo en el que se trasladaban colisionó violentamente contra la fachada de una residencia.
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Sucesos
Boconó: Falla mecánica provoca fatal accidente contra una vivienda
El siniestro ocurrió en las cercanías de la Plaza Bolívar cuando el vehículo presentó desperfectos técnicos
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Con información de noticiascol.com
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