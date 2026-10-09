Boconó: Falla mecánica provoca fatal accidente contra una vivienda

Falla mecánica habría desencadenado el siniestro

De acuerdo con información difundida por medios locales, la camioneta habría experimentado un desperfecto técnico en el sistema de frenado. Esta situación impidió que el conductor pudiera mantener el control de la unidad, terminando por estrellarse contra la pared de una vivienda situada en las inmediaciones de la Plaza Bolívar de la localidad.

Como resultado del fuerte impacto, el conductor, identificado como Julio Narváez, perdió la vida de manera instantánea en el lugar de los hechos. Por su parte, su hija, Jessi Narváez, quien también se encontraba a bordo del automotor, sufrió lesiones de consideración y fue auxiliada de inmediato por los equipos de emergencia, siendo trasladada al Hospital Rafael Rangel para recibir atención médica especializada.

Saldo del accidente

Se pudo conocer que una tercera persona viajaba en el vehículo al momento del percance, resultando ilesa tras el choque. Según los reportes preliminares, la falla mecánica se presentó de forma repentina, dejando al chofer sin margen de maniobra para evitar la colisión.

Tras recibir la notificación del evento, comisiones de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se presentaron en el sitio para resguardar el área y llevar a cabo las experticias técnicas correspondientes. Posteriormente, el cuerpo del fallecido fue trasladado a la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) para cumplir con los protocolos legales establecidos.