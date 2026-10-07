Momentos de tensión se vivieron durante la mañana de este miércoles 7 de octubre en las instalaciones del Hospital Dr. Manuel Noriega Trigo, situado en el municipio San Francisco.
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Sucesos
Explosión en el Hospital Noriega Trigo: Fallas técnicas causan alarma en San Francisco
Incidente en el municipio San Francisco
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Con información de noticiascol.com
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