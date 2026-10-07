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Explosión en el Hospital Noriega Trigo: Fallas técnicas causan alarma en San Francisco

Incidente en el municipio San Francisco

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Imagen de la noticia: Explosión en el Hospital Noriega Trigo: Fallas técnicas causan alarma en San Francisco

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Momentos de tensión se vivieron durante la mañana de este miércoles 7 de octubre en las instalaciones del Hospital Dr. Manuel Noriega Trigo, situado en el municipio San Francisco.

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El suceso fue provocado por la explosión de un autoclave que se encontraba en la zona de calderas del recinto hospitalario. Según los informes preliminares, el percance tuvo lugar mientras personal técnico ejecutaba labores de mantenimiento preventivo en el equipo.

Cerca de las 10:20 de la mañana, efectivos policiales que cumplían funciones de patrullaje en el Cuadrante de Paz 11C-201 recibieron la alerta sobre la irregularidad en el centro médico.

Tras las averiguaciones realizadas por las autoridades con el supervisor de servicios técnicos, se determinó que el estallido se originó en la planta del segundo piso. La causa principal fue una falla en el sistema de regulación de temperatura del autoclave mientras se realizaban las maniobras de mantenimiento.

Al sitio se presentaron comisiones del Cuerpo de Bomberos del Municipio San Francisco, quienes tomaron el control de la situación, aseguraron el perímetro y llevaron a cabo la inspección técnica necesaria para evaluar los daños. Afortunadamente, no se registraron víctimas ni heridos, limitándose el incidente únicamente a daños materiales en el equipo.

Con información de noticiascol.com

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