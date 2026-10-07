Genaro de Jesús Echeverría, un mecánico y padre de tres hijos, falleció tras un violento altercado ocurrido en el sector La Cruz de Los Teques, estado Miranda. El trágico suceso tuvo lugar el pasado sábado 4 de octubre.
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Sucesos
Brutal asesinato en Los Teques: mecánico muere tras violenta golpiza
Un mecánico perdió la vida tras una disputa vial con un exfuncionario policial en el estado Miranda
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Con información de noticiascol.com
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