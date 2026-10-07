Brutal asesinato en Los Teques: mecánico muere tras violenta golpiza

De acuerdo con las versiones recabadas, la víctima fue interceptada por el sospechoso mientras regresaba de acompañar a un familiar a su residencia. Durante el trayecto, se encontraron con un vehículo que obstruía el paso en la vía. Echeverría descendió de la unidad en la que viajaba para solicitar cortésmente al conductor que moviera su automóvil, lo que desató la molestia del sujeto, identificado como un exfuncionario policial de 40 años que actualmente laboraba como escolta privado.

En medio de la acalorada discusión, el agresor utilizó una herramienta para propinar un fuerte golpe en la cabeza al mecánico. Una vez que la víctima cayó al pavimento, el individuo continuó el ataque con múltiples patadas.

El acompañante de Echeverría lo trasladó de emergencia al Hospital Victorino Santaella. Pese a los esfuerzos médicos, el hombre falleció a las pocas horas debido a un politraumatismo craneal severo. Allegados al fallecido comentaron que lograron conversar con él tras su ingreso al centro asistencial, aunque no pudieron acompañarlo hasta el momento de su deceso.

Vecinos de la comunidad han señalado al presunto homicida como una persona de carácter violento. Tras el hecho, el acusado fue aprehendido por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). El caso fue remitido al Palacio de Justicia, donde la audiencia de presentación, inicialmente prevista para el martes 6 de octubre, fue reprogramada para el día siguiente.