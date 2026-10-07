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Cojedes: Arrestan a un hombre por actos lascivos contra una pequeña de dos años

Sucesos en Cojedes

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Un adulto mayor fue privado de libertad en el sector La Arboleda de La Floresta, ubicado en el municipio Tinaquillo del estado Cojedes, tras ser señalado por su presunta responsabilidad en actos lascivos cometidos contra una niña de apenas dos años de edad.

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La operación policial fue ejecutada por funcionarios de la Policía Municipal de Tinaquillo en un despliegue conjunto con agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), siguiendo las directrices de la comisario Rosmeris Materán, quien lidera el cuerpo de seguridad municipal.

De acuerdo con el informe oficial, el individuo, quien mantiene un vínculo familiar como tío del padrastro de la menor, utilizó el engaño al ofrecerle un objeto a la niña para atraerla hacia su residencia. Ante la ausencia prolongada de la pequeña, su madre decidió enviar a su hijo de 12 años para verificar qué ocurría.

Al llegar al lugar, el hermano mayor sorprendió al sujeto en pleno acto, logrando interrumpir la agresión y alertar de inmediato a sus familiares. Tras el aviso, los parientes notificaron la situación a las autoridades a través de los cuadrantes de paz. Comisiones mixtas se trasladaron rápidamente al sitio, logrando la captura del sospechoso en flagrancia.

Actuación del Ministerio Público

Tras su aprehensión, el hombre fue trasladado a la sede policial del municipio Tinaquillo, donde permanece bajo custodia. El expediente del caso fue remitido al Ministerio Público del estado Cojedes, instancia que procederá con la imputación de cargos conforme a lo establecido en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) y el resto del marco jurídico penal vigente en el país.

Con información de Noticiascol.com

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