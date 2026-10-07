Un adulto mayor fue privado de libertad en el sector La Arboleda de La Floresta, ubicado en el municipio Tinaquillo del estado Cojedes, tras ser señalado por su presunta responsabilidad en actos lascivos cometidos contra una niña de apenas dos años de edad.
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Sucesos
Cojedes: Arrestan a un hombre por actos lascivos contra una pequeña de dos años
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