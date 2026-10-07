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Pdvsa reporta incendio controlado en la refinería Cardón tras rotura de línea de gas

La estatal petrolera activó los protocolos de seguridad y mantiene el control de la situación tras el incidente en el estado Falcón

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La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) comunicó este martes que, a causa de la fractura en una tubería de gas natural que suministra energía a las calderas de la refinería Cardón, en el estado Falcón, se registró un incendio que fue sofocado rápidamente por los equipos de respuesta ante emergencias del complejo refinador.

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Mediante un reporte oficial difundido en sus plataformas digitales, la petrolera detalló que el incidente ocurrió a las 3:25 pm, sin que se reportaran trabajadores heridos, daños a terceros ni afectaciones de gran magnitud en la infraestructura.

«Ante este suceso, se puso en marcha el protocolo de seguridad correspondiente, lo que conllevó a una parada de emergencia en las plantas de la refinería Cardón. Actualmente, se evalúan las condiciones técnicas para retomar las actividades de forma segura, priorizando el bienestar del personal y la integridad de las instalaciones», precisó la estatal.

Adicionalmente, la empresa informó la creación de una comisión técnica encargada de investigar las causas exactas que originaron el fuego.

Pdvsa garantizó que el sistema de refinación nacional dispone de inventarios suficientes para asegurar el suministro de combustible en todo el territorio venezolano.

Es importante recordar que, en mayo pasado, la compañía notificó un incendio en una plataforma petrolera situada en el Lago de Maracaibo, el cuerpo de agua más extenso del país, evento que resultó en cinco trabajadores lesionados y el fallecimiento de uno de ellos.

En aquella ocasión, Pdvsa explicó que el fuego se originó tras una explosión en la Planta de Compresión Lamargas, localizada en el Bloque 5 del Lago de Maracaibo. Pese a que se anunció la apertura de una investigación, hasta la fecha no se han divulgado los resultados de dicho análisis.

Con información de noticiascol.com

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