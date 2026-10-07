La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) comunicó este martes que, a causa de la fractura en una tubería de gas natural que suministra energía a las calderas de la refinería Cardón, en el estado Falcón, se registró un incendio que fue sofocado rápidamente por los equipos de respuesta ante emergencias del complejo refinador.
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Sucesos
Pdvsa reporta incendio controlado en la refinería Cardón tras rotura de línea de gas
La estatal petrolera activó los protocolos de seguridad y mantiene el control de la situación tras el incidente en el estado Falcón
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Con información de noticiascol.com
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