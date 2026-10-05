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Padre habría asesinado a sus hijos gemelos antes de quitarse la vida en Orlando

Luto en la comunidad zuliana

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Una profunda consternación ha sacudido a la comunidad venezolana en el exterior tras confirmarse que las víctimas de un violento suceso en Orlando, Florida, eran originarias de Maracaibo, estado Zulia. El hallazgo ocurrió en la localidad de Hunter’s Creek, donde las autoridades locales localizaron los cuerpos sin vida de los hermanos Carlo y Melanie Montiel Infantino, de 17 años, junto a su padre, Ivan Montiel Roa, de 63 años.

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El descubrimiento tuvo lugar el pasado miércoles 30 de septiembre, cuando agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Orange acudieron a una residencia ubicada en la cuadra 1200 de Courtney Chase Circle para realizar una verificación de bienestar. Al ingresar a la propiedad, los funcionarios encontraron los cadáveres de los adolescentes, quienes presentaban múltiples heridas de arma blanca, así como el cuerpo del progenitor.

Investigación en curso

De acuerdo con los reportes preliminares de los investigadores, el caso está siendo manejado como un aparente homicidio-suicidio. Se presume que el padre habría acabado con la vida de sus hijos para posteriormente atentar contra la suya propia. Aunque las pesquisas continúan abiertas, las autoridades aún no han revelado un motivo oficial ni detalles adicionales sobre la dinámica de los hechos ocurridos en el interior de la vivienda.

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Los jóvenes cursaban estudios en la Cypress Creek High School, institución perteneciente al sistema de Escuelas Públicas del Condado de Orange. Allegados a la familia han recordado que los adolescentes enfrentaban la pérdida de su madre, quien falleció en junio de 2026 a causa de una enfermedad oncológica.

Con información de noticiascol.com

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