Una profunda consternación ha sacudido a la comunidad venezolana en el exterior tras confirmarse que las víctimas de un violento suceso en Orlando, Florida, eran originarias de Maracaibo, estado Zulia. El hallazgo ocurrió en la localidad de Hunter’s Creek, donde las autoridades locales localizaron los cuerpos sin vida de los hermanos Carlo y Melanie Montiel Infantino, de 17 años, junto a su padre, Ivan Montiel Roa, de 63 años.
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Sucesos
Padre habría asesinado a sus hijos gemelos antes de quitarse la vida en Orlando
Luto en la comunidad zuliana
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Con información de noticiascol.com
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