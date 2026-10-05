La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) dio a conocer que, durante el lapso comprendido entre la noche del domingo 4 de octubre y las primeras horas del lunes 5 de octubre, se detectaron dos eventos sísmicos en la zona costera del centro del territorio nacional.
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Sucesos
Dos sismos sacuden la franja costera central del país
Reporte oficial
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Con información de Funvisis
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