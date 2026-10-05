Dos sismos sacuden la franja costera central del país

Detalles del primer evento: Magnitud 2.7, profundidad de 5.0 km, ubicado a 39 km al noreste de Cabo Codera.

El primer movimiento telúrico ocurrió a las 19:10 del domingo, alcanzando una magnitud de 2.7 con una profundidad de 5,0 kilómetros. Según los registros técnicos, el epicentro se situó a 39 kilómetros al noreste de Cabo Codera y a 47 kilómetros al noreste de Higuerote, en el estado Miranda.

Actividad sísmica en el Litoral Central

Posteriormente, a las 02:40 de la madrugada del lunes 5 de octubre, los equipos de monitoreo del organismo especializado registraron un segundo temblor en la misma área marítima. Este evento presentó una magnitud de 2.5 y una profundidad focal de 6,7 kilómetros.

De acuerdo con el informe preliminar, las coordenadas situaron el epicentro a 6 kilómetros al noroeste de la zona de Los Caracas y a 18 kilómetros al noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira.

Detalles del segundo evento: Magnitud 2.5, profundidad de 6.7 km, localizado a 6 km al noroeste de Los Caracas.