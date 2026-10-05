Un lamentable suceso vial enlutó a una familia en el estado Guárico, específicamente en la carretera nacional que conecta a Zaraza con Tucupido, a la altura del sector Tacalito. El incidente ocurrió este domingo 4 de octubre, cuando una gandola de transporte de gas volcó sobre la camioneta Jeep Cherokee color beige en la que se trasladaban las víctimas.
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Sucesos
Guárico: Familia fallece tras ser aplastada por gandola de gas
Un menor de edad sobrevivió al impacto y se encuentra bajo observación médica tras el siniestro ocurrido en el sector Tacalito
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Con información de noticiascol.com
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