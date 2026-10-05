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Guárico: Familia fallece tras ser aplastada por gandola de gas

Un menor de edad sobrevivió al impacto y se encuentra bajo observación médica tras el siniestro ocurrido en el sector Tacalito

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Un lamentable suceso vial enlutó a una familia en el estado Guárico, específicamente en la carretera nacional que conecta a Zaraza con Tucupido, a la altura del sector Tacalito. El incidente ocurrió este domingo 4 de octubre, cuando una gandola de transporte de gas volcó sobre la camioneta Jeep Cherokee color beige en la que se trasladaban las víctimas.

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El impacto fue de tal magnitud que ambos vehículos terminaron fuera de la calzada, quedando la unidad particular completamente aplastada bajo la cisterna del camión de carga. Las víctimas fatales fueron identificadas como Juan Carlos Cabeza, su esposa Sabrina Gouveia y la hija de ambos, Fabriana Cabeza, todos residentes de la urbanización Atlantic en Tucupido.

Tres miembros de una familia mueren tras choque contra gandola de gas: identifican a las víctimas

Testigos del hecho intentaron brindar auxilio inmediato mientras esperaban la llegada de los cuerpos de seguridad. Según reportes regionales, un niño logró sobrevivir al siniestro y fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica por las lesiones sufridas. Las autoridades competentes se encuentran realizando las investigaciones necesarias para esclarecer las causas exactas que originaron este fatal choque.

Con información de noticiascol.com

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