Desarticulan red de extorsión que operaba con secuestros ficticios en Aragua

El caso inició cuando una mujer se presentó ante las autoridades para denunciar que estaba siendo víctima de extorsión, recibiendo constantes llamadas telefónicas desde números con prefijos internacionales.

Fingieron un secuestro para exigir pagos en Binance

Los criminales, mediante engaños, aseguraban tener retenido a su esposo, condicionando su supuesta liberación al pago de una suma de dinero a través de la plataforma de intercambio de criptoactivos Binance.

Ante la denuncia, la Unidad Contra Secuestro y Extorsión desplegó protocolos de inteligencia social y análisis forense de telefonía. Gracias a la triangulación de los equipos y el seguimiento de la huella digital del delito, los efectivos localizaron al hombre en el sector agrícola La Huérfana, en el estado Aragua.

Al momento de su hallazgo, el ciudadano se encontraba dentro de su vehículo y en perfecto estado de salud, confirmando que se trataba de una coacción a distancia. La acción policial permitió neutralizar la transferencia de fondos y poner fin a la actividad delictiva de esta red.