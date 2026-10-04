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Desarticulan red de extorsión que operaba con secuestros ficticios en Aragua

La rápida acción de la Unidad Contra Secuestro y Extorsión permitió frustrar una estafa digital que mantenía en vilo a una familia aragüeña

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Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) lograron desmantelar una peligrosa estructura delictiva que operaba mediante la modalidad de secuestro por ficción en el estado Aragua. La rápida intervención policial permitió salvaguardar la integridad de un ciudadano que era utilizado como señuelo por los delincuentes.

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El caso inició cuando una mujer se presentó ante las autoridades para denunciar que estaba siendo víctima de extorsión, recibiendo constantes llamadas telefónicas desde números con prefijos internacionales.

Fingieron un secuestro para exigir pagos en Binance

Los criminales, mediante engaños, aseguraban tener retenido a su esposo, condicionando su supuesta liberación al pago de una suma de dinero a través de la plataforma de intercambio de criptoactivos Binance.

Ante la denuncia, la Unidad Contra Secuestro y Extorsión desplegó protocolos de inteligencia social y análisis forense de telefonía. Gracias a la triangulación de los equipos y el seguimiento de la huella digital del delito, los efectivos localizaron al hombre en el sector agrícola La Huérfana, en el estado Aragua.

Al momento de su hallazgo, el ciudadano se encontraba dentro de su vehículo y en perfecto estado de salud, confirmando que se trataba de una coacción a distancia. La acción policial permitió neutralizar la transferencia de fondos y poner fin a la actividad delictiva de esta red.

Con información de noticiascol.com

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