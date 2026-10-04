Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) lograron desmantelar una peligrosa estructura delictiva que operaba mediante la modalidad de secuestro por ficción en el estado Aragua. La rápida intervención policial permitió salvaguardar la integridad de un ciudadano que era utilizado como señuelo por los delincuentes.
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Sucesos
Desarticulan red de extorsión que operaba con secuestros ficticios en Aragua
La rápida acción de la Unidad Contra Secuestro y Extorsión permitió frustrar una estafa digital que mantenía en vilo a una familia aragüeña
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Con información de noticiascol.com
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