Chicago: Niña venezolana de 7 años muere tras brutal ataque

De acuerdo con los reportes emitidos por las autoridades y medios locales, el suceso tuvo lugar el pasado sábado 3 de octubre, cerca del mediodía. El ataque ocurrió específicamente en las inmediaciones de South Cottage Grove Avenue, en las cercanías de la calle 86 Este.

Según el informe policial, la pequeña se desplazaba por la vía pública en compañía de su madre cuando una mujer, hasta ahora desconocida, se les aproximó repentinamente. Sin mediar palabra, la agresora utilizó un arma blanca para propinarle múltiples puñaladas por la espalda a la menor. A pesar de los esfuerzos médicos realizados en el Comer Children’s Hospital, la niña falleció debido a la gravedad de las heridas sufridas.

La rápida reacción de los transeúntes fue fundamental para evitar que la atacante escapara del lugar. Los testigos presentes en la escena lograron retener a la mujer hasta la llegada de los funcionarios policiales, quienes procedieron con su detención. La sospechosa fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención por lesiones leves antes de quedar bajo custodia.

Hasta el momento, las investigaciones preliminares sugieren que no existía ningún vínculo previo entre la víctima y la agresora. Las autoridades estadounidenses continúan trabajando para esclarecer los motivos detrás de este violento ataque que ha enlutado a una familia venezolana.