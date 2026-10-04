Un lamentable hecho de violencia ha conmocionado a la comunidad venezolana en el exterior. Edimar Carreño, una niña de apenas 7 años de edad, oriunda de la población de Villa Rosa, en el municipio García del estado Nueva Esparta, fue asesinada en la ciudad de Chicago, Estados Unidos.
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Sucesos
Chicago: Niña venezolana de 7 años muere tras brutal ataque
La pequeña fue atacada por una desconocida mientras caminaba junto a su madre en una vía pública de la ciudad estadounidense
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Con información de noticiascol.com
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