Un informe elaborado por la Corporación Mujer Denuncia y Muévete ha encendido las alarmas sobre la grave situación que enfrentan las mujeres y niñas venezolanas en la frontera con Colombia. Entre 2018 y 2026, se registraron 630 casos de trata de personas, una problemática impulsada por la migración forzada, la pobreza extrema y el control territorial de grupos irregulares.
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Sucesos
Trata de personas: El drama que acecha a las venezolanas en la frontera con Colombia
Crisis migratoria y seguridad
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