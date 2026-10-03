Trata de personas: El drama que acecha a las venezolanas en la frontera con Colombia

Según el documento, el 78% de las mujeres adultas y el 99% de las niñas identificadas en estos registros son de nacionalidad venezolana. Paula Andrea Jiménez, codirectora de Laboratorio Migrante, señaló en declaraciones a Radio Fe y Alegría que la vulnerabilidad de esta población se agudiza por la violencia intrafamiliar y la falta de oportunidades.

El departamento de Norte de Santander concentra la mayor incidencia de estos delitos, aunque la problemática se extiende a zonas fronterizas de los estados Táchira y Zulia, así como a la región del Catatumbo. Las organizaciones criminales, entre las que se vincula al ELN y a disidencias de las FARC, utilizan la precariedad de las víctimas para captarlas, incluso mediante el uso de conocidos o familiares bajo presión.

Modalidades de explotación y control

La explotación sexual se camufla frecuentemente en establecimientos que operan bajo una fachada legal, tales como hoteles, bares, spas y alquileres temporales. A esto se suma el auge de las plataformas de contenido webcam, lo que dificulta las labores de vigilancia institucional en el entorno digital.

Además de la explotación sexual, las redes delictivas recurren a métodos violentos para mantener el control sobre las víctimas, incluyendo el suministro forzado de sustancias estupefacientes, amenazas con armas de fuego, retención de documentos de identidad y extorsión a través de sus parejas sentimentales. El informe destaca que muchas de estas mujeres ya presentaban antecedentes de violencia intrafamiliar antes de ser captadas por estas estructuras.