El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) ha puesto en marcha una campaña de alerta ante el incremento de los fraudes virtuales en el territorio nacional. La institución detalló el modus operandi de las bandas delictivas que se escudan en el comercio electrónico y advirtió que se aplicará todo el peso de la ley contra quienes presten, alquilen o cedan sus cuentas bancarias y servicios de pago móvil para actividades ilícitas.
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Sucesos
El Cicpc advierte: prestar tu cuenta bancaria te convierte en cómplice de estafas
Las autoridades explican cómo operan las redes criminales y advierten sobre las graves consecuencias legales de prestar cuentas bancarias
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Con información de Noticiascol.com
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