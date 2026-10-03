El Cicpc advierte: prestar tu cuenta bancaria te convierte en cómplice de estafas

Durante el espacio radial En La Red, los responsables de las divisiones de Investigaciones de Delitos Financieros e Informáticos, Yelitza Hercules y Eusebio Radamés, junto al comisario general Lurvin Corredor, explicaron los avances en el rastreo de estos crímenes, los cuales han dejado de lado las huellas físicas para centrarse en rastros digitales.

El Cicpc va tras las mafias de ofertas engañosas en redes

Al analizar la dinámica de las promociones fraudulentas en plataformas digitales, el comisario Corredor describió estas acciones como ataques neuropsicológicos diseñados para vulnerar la voluntad de las personas. Según explicó, los delincuentes publican descuentos irreales por tiempo limitado, provocando un secuestro emocional en el usuario.

Esta táctica estimula la liberación de dopamina en el cerebro, un neurotransmisor vinculado al placer, lo que inhibe temporalmente la corteza prefrontal, encargada del razonamiento lógico y la toma de decisiones. De esta manera, los criminales no necesitan hackear los dispositivos de las víctimas, sino que manipulan su sistema nervioso mediante la presión del tiempo y la falsa urgencia de una oportunidad única.

En cuanto al destino del dinero robado, el Cicpc hizo un llamado contundente sobre el uso de instrumentos financieros de terceros. Las autoridades reiteraron que aquellos ciudadanos que alquilen o cedan sus datos bancarios para recibir transferencias de origen sospechoso a cambio de una comisión, serán imputados ante los tribunales como cooperadores inmediatos en la comisión de delitos financieros.