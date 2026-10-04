Un fuerte siniestro vial ocurrió durante la mañana de este domingo 4 de octubre en la Autopista Regional del Centro (ARC). El incidente, que involucró a una decena de automóviles, ha generado una importante restricción vehicular en la ruta que conduce hacia el centro de la nación.
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Sucesos
Mega choque en la ARC: al menos 10 vehículos involucrados generan fuerte retraso
Equipos de emergencia trabajan en el despeje de la vía tras el siniestro múltiple
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Con información de noticiascol.com
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