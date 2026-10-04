Mega choque en la ARC: al menos 10 vehículos involucrados generan fuerte retraso

Según los informes de tráfico difundidos después de las 10:00 de la mañana, el choque múltiple tuvo lugar en el estado Miranda, específicamente en el sector posterior al Distribuidor Charallave, en dirección hacia Maracay.

Aunque las autoridades aún no han confirmado si existen personas heridas tras el impacto, la presencia de los vehículos siniestrados en la calzada ha provocado un embotellamiento considerable, limitando severamente el flujo de automotores en esta arteria vial estratégica.

Efectivos de los cuerpos de seguridad y brigadas de emergencia se mantienen desplegados en el área para asistir a los afectados y coordinar las labores de despeje. Se exhorta a los conductores que se desplazan por esta ruta a mantener la prudencia y tomar las previsiones necesarias ante el retraso.