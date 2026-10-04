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Revelan impactantes imágenes del asesinato de la ‘China Polo’ en Perú: cuatro venezolanos bajo la lupa

Investigación internacional

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Las autoridades judiciales de Perú han hecho públicos diversos registros gráficos y audiovisuales obtenidos durante el proceso investigativo por el homicidio de la periodista y aspirante a la gobernación regional, Susy Isabel Aponte Polo, popularmente conocida como la ‘China Polo’. Este material resulta fundamental para reconstruir los pasos de los presuntos responsables, entre los cuales se encuentran cuatro ciudadanos venezolanos.

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El hecho violento tuvo lugar en un mercado ubicado en la localidad de Caraz. Dentro de las indagaciones, destaca la figura de Luis Obispo Díaz, un venezolano identificado como el presunto autor material del ataque. Tras el suceso, el individuo resultó herido durante un intercambio de disparos con el equipo de seguridad de la víctima y actualmente se encuentra bajo custodia de los cuerpos policiales.

Detalles de la investigación

De acuerdo con los informes oficiales, las cámaras de seguridad captaron el arribo de cuatro ciudadanos venezolanos a la zona el miércoles 16 de septiembre. Las pesquisas preliminares señalan que Obispo Díaz se alojó en la habitación 303 de un hotel local, mientras que sus acompañantes se distribuyeron en las habitaciones 301 y 302.

En las grabaciones del mercado, se observa a una mujer que vestía las mismas prendas que llevaba puestas al momento de registrarse en el establecimiento hotelero. Asimismo, otro de los sospechosos fue visto merodeando cerca de la candidata durante una actividad proselitista. El sábado 19 de septiembre, los dispositivos de vigilancia registraron el momento en que el sicario abandonaba el hotel con dirección al mercado, donde Aponte Polo se encontraba acompañada por su equipo de prensa y seguidores.

Avances en el caso

Obispo Díaz logró aproximarse a la víctima y, tras ejecutar el ataque, se enfrentó a tiros con los escoltas de la candidata. A pesar de resultar herido, intentó huir, pero fue interceptado y detenido por las fuerzas del orden. La investigación también ha vinculado a un quinto individuo, identificado como Ronald Toro Ardila, quien presuntamente coordinó desde Lima los gastos de alojamiento, transporte y alimentación del grupo.

Actualmente, los organismos de seguridad trabajan para determinar si estos actos responden a una estructura criminal organizada. La Fiscalía continúa recopilando evidencias, incluyendo videos y testimonios, con el objetivo de identificar y procesar a todos los involucrados en este lamentable suceso.

Con información de noticiascol.com

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