Las autoridades judiciales de Perú han hecho públicos diversos registros gráficos y audiovisuales obtenidos durante el proceso investigativo por el homicidio de la periodista y aspirante a la gobernación regional, Susy Isabel Aponte Polo, popularmente conocida como la ‘China Polo’. Este material resulta fundamental para reconstruir los pasos de los presuntos responsables, entre los cuales se encuentran cuatro ciudadanos venezolanos.
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Sucesos
Revelan impactantes imágenes del asesinato de la ‘China Polo’ en Perú: cuatro venezolanos bajo la lupa
Investigación internacional
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Con información de noticiascol.com
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