Identifican a la mujer que apuñaló a la niña venezolana atacada en Chicago

Los organismos de seguridad han señalado como presunta responsable del ataque a Shavon D. Gayden, una mujer de 48 años, quien habría arremetido contra la menor utilizando un arma blanca de manera inesperada mientras transitaban por un espacio público.

El lamentable incidente tuvo lugar el pasado sábado 3 de octubre de 2026 en el sector de East Chatham. La pérdida de la niña de apenas 7 años ha generado una profunda indignación, mientras los cuerpos policiales trabajan para esclarecer las motivaciones detrás de este acto violento.

Detalles del ataque contra la menor

Cerca de las 11:55 a. m., la víctima se desplazaba hacia el sur en compañía de su madre y otro pariente por la cuadra 8600 de South Cottage Grove Avenue, en las cercanías de la calle 86 Este. En ese momento, Gayden se aproximó al grupo sin razón aparente y propinó varias heridas en la espalda de la pequeña.

Los equipos de emergencia acudieron al sitio para trasladar a la niña a un centro asistencial de forma inmediata. Lamentablemente, el personal médico del Comer Children’s Hospital, perteneciente a la Universidad de Chicago, certificó su deceso poco después.

Captura de la sospechosa y evidencias

De acuerdo con reportes de medios locales, las cámaras de vigilancia de un comercio cercano captaron los momentos posteriores al ataque. Ciudadanos que presenciaron el hecho lograron perseguir y retener a la agresora hasta la llegada de los agentes del orden.

La policía de Chicago procedió con la detención inmediata de Shavon D. Gayden. Las investigaciones iniciales sugieren que la mujer no tenía ningún vínculo previo con la niña ni con su familia.

Antecedentes y curso de la investigación

Los registros policiales indican que Gayden posee un historial de detenciones previas. Entre sus antecedentes destaca un altercado ocurrido en 2023 con un trabajador de la Autoridad de Tránsito de Chicago (CTA).

Hasta el momento, los detectives no han logrado determinar un móvil claro para este crimen. Las autoridades mantienen las averiguaciones activas para esclarecer todos los pormenores de este caso que ha enlutado a una familia venezolana.