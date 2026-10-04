Atentado con granada en Cabimas deja un adulto mayor herido

El violento episodio se registró este sábado 3 de octubre. La víctima recibió los primeros auxilios en la Clínica PDVSA de la localidad y, posteriormente, fue trasladado al Hospital Coromoto de Maracaibo, donde los médicos reportan su estado de salud como estable.

En respuesta al ataque atribuido a la banda criminal conocida como «El Adriancito», comisiones de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), a través de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) y la Dirección de Investigaciones Penales (DIE), ejecutaron un despliegue táctico inmediato en la zona.

Durante el operativo, los funcionarios lograron la captura de dos individuos identificados como Jesús López, de 21 años, y José Hernández, de 24 años, quienes son señalados como los autores materiales del atentado. En el procedimiento, se incautó un revólver calibre 38, municiones de alto calibre escondidas en un bolso femenino, además de las motocicletas utilizadas para el traslado y equipos telefónicos que serán sometidos a experticias.

Las investigaciones adelantadas por el DIE y el DAET confirman que los detenidos guardan relación con la red delictiva que opera en la Costa Oriental del Lago, dedicada principalmente al cobro de extorsiones y al amedrentamiento de comerciantes. Los aprehendidos y los elementos incautados fueron puestos a la orden del Ministerio Público, mientras que la PNB mantiene labores de patrullaje preventivo en el sector para garantizar la seguridad de los ciudadanos.