Un ciudadano de la tercera edad sufrió lesiones por esquirlas luego de que sujetos armados lanzaran un artefacto explosivo contra un establecimiento comercial que administraba, situado en la calle Panamá del sector R5, en la parroquia La Rosa del municipio Cabimas.
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Sucesos
Atentado con granada en Cabimas deja un adulto mayor herido
Autoridades policiales desarticularon a los responsables del atentado contra un establecimiento comercial en la Costa Oriental del Lago
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Con información de noticiascol.com
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