Ciberestafadores usan la imagen de Cristiano Ronaldo para engañar a un abuelo en Los Teques

El engaño comenzó en Telegram

La maniobra fraudulenta se inició a través de la plataforma Telegram, donde la víctima recibió mensajes de un perfil que empleaba el nombre y la fotografía oficial del deportista portugués. Los delincuentes convencieron al septuagenario de que había sido seleccionado como ganador de una importante suma de dinero, prometiéndole una llamada de verificación para darle mayor credibilidad al proceso.

La confrontación en inglés

Poco después, el afectado recibió una videollamada donde aparecía la imagen del futbolista. El estafador, al otro lado de la línea, comenzó a hablar en inglés, mencionando la gestión de un depósito por 100.000 dólares. No obstante, el ciudadano, quien también domina el idioma, respondió en la misma lengua solicitando que se comunicaran en español, lo que provocó que el delincuente cortara la comunicación de inmediato.

Exigencia de dinero y advertencia

A pesar de la interrupción, los criminales insistieron por mensajería, solicitando datos personales y exigiendo el pago de 20.000 bolívares mediante Pago Móvil, bajo el pretexto de cubrir gastos de gestión de un supuesto agente. El afectado, al notar la irregularidad, decidió hacer pública la denuncia para alertar a otros adultos mayores sobre esta modalidad de fraude que busca vulnerar la seguridad financiera de los ciudadanos en la región mirandina.