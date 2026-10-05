Un alarmante caso de suplantación de identidad con fines delictivos fue denunciado recientemente en el estado Miranda. Un ciudadano de 70 años, habitante de Los Teques, estuvo a punto de caer en una trampa digital cuando fue contactado mediante una videollamada por un sujeto que utilizaba la imagen del astro del fútbol Cristiano Ronaldo para ofrecerle un supuesto premio en divisas, según reportó el portal Diario El Avance.
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Sucesos
Ciberestafadores usan la imagen de Cristiano Ronaldo para engañar a un abuelo en Los Teques
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Con información de noticiascol.com
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