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Siete venezolanos detenidos en Chile por secuestro

Operativo internacional

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Siete ciudadanos venezolanos fueron puestos bajo arresto por su supuesta participación en un caso de secuestro, motivado aparentemente por conflictos territoriales relacionados con el microtráfico de estupefacientes. Según los reportes del procedimiento, efectivos del Departamento OS9 de Carabineros y la Fiscalía ECOH ejecutaron la captura de los sospechosos durante la madrugada del viernes 2 de octubre, en relación con un delito perpetrado el pasado 30 de septiembre en la comuna de La Florida.

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Secuestro vinculado a disputas por drogas

El teniente coronel Fernando Bozo Martínez, al frente del Departamento OS9, informó que las pesquisas surgieron a raíz de enfrentamientos entre grupos delictivos que operan en la venta de sustancias ilícitas a pequeña escala. En este contexto, se confirmó el secuestro de un ciudadano chileno, ocurrido aproximadamente a las 10:30 de la noche del 30 de septiembre. Tras el suceso, los cuerpos de seguridad iniciaron las labores de inteligencia para localizar a la víctima y a los responsables.

Siete venezolanos tras las rejas

El jueves pasado se emitieron las órdenes de captura contra dos de los implicados, lo que permitió realizar allanamientos en cuatro propiedades ubicadas en La Florida, Independencia y San Ramón. Se logró la detención de siete sujetos, todos de nacionalidad venezolana, quienes cuentan con antecedentes por diversos delitos, además de la incautación de armas de fuego, municiones y cerca de un kilo de droga, entre marihuana y cocaína, detalló el jefe del OS9.

Sobre la situación de la víctima, Bozo indicó que los detalles se darán a conocer durante la audiencia de control de detención. Por su parte, el fiscal Francisco Lanas confirmó la identificación de dos de los autores materiales y señaló que los detenidos serán procesados por múltiples cargos, dado que se investiga su participación en al menos tres secuestros, además de delitos relacionados con armas y sustancias prohibidas.

Con información de noticiascol.com

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