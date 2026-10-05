Siete ciudadanos venezolanos fueron puestos bajo arresto por su supuesta participación en un caso de secuestro, motivado aparentemente por conflictos territoriales relacionados con el microtráfico de estupefacientes. Según los reportes del procedimiento, efectivos del Departamento OS9 de Carabineros y la Fiscalía ECOH ejecutaron la captura de los sospechosos durante la madrugada del viernes 2 de octubre, en relación con un delito perpetrado el pasado 30 de septiembre en la comuna de La Florida.
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Siete venezolanos detenidos en Chile por secuestro
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