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Mérida: Tres fallecidos, entre ellos un bebé, tras caer por un barranco en Pueblo Llano

Luto en los Andes venezolanos

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Un lamentable siniestro vial en la población de Pueblo Llano, estado Mérida, cobró la vida de tres personas, incluyendo a un infante de apenas un año de edad. El suceso ocurrió cuando el vehículo en el que se trasladaban las víctimas se precipitó por un barranco en el sector La Batea, mientras se dirigían hacia el casco central del municipio.

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Detalles del suceso

Las autoridades identificaron a los fallecidos como Rober Villamizar, de 29 años; Yusledy Villamizar, de 34 años; y un bebé de un año. Según los reportes iniciales, el conductor perdió el control de la unidad mientras circulaba por el tramo que conecta los sectores Los Potreritos y Los Frailes, lo que provocó la caída hacia el vacío.

Sobreviviente bajo atención médica

Una cuarta persona que viajaba en el automóvil logró sobrevivir al impacto. Tras el accidente, fue auxiliada por equipos de emergencia y trasladada a un centro asistencial cercano, donde permanece bajo observación médica.

Es importante destacar que el área donde ocurrió el hecho presenta restricciones de paso debido a labores de reparación en la calzada, las cuales se ejecutan tras los daños severos ocasionados por las recientes lluvias en la región andina. Organismos de seguridad y rescate se movilizaron de inmediato al sitio para realizar la extracción de los cuerpos e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer las causas exactas de este trágico evento.

Con información de noticiascol.com

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