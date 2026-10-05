Un lamentable siniestro vial en la población de Pueblo Llano, estado Mérida, cobró la vida de tres personas, incluyendo a un infante de apenas un año de edad. El suceso ocurrió cuando el vehículo en el que se trasladaban las víctimas se precipitó por un barranco en el sector La Batea, mientras se dirigían hacia el casco central del municipio.
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Sucesos
Mérida: Tres fallecidos, entre ellos un bebé, tras caer por un barranco en Pueblo Llano
Luto en los Andes venezolanos
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Con información de noticiascol.com
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