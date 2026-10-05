Mérida: Tres fallecidos, entre ellos un bebé, tras caer por un barranco en Pueblo Llano

Detalles del suceso

Las autoridades identificaron a los fallecidos como Rober Villamizar, de 29 años; Yusledy Villamizar, de 34 años; y un bebé de un año. Según los reportes iniciales, el conductor perdió el control de la unidad mientras circulaba por el tramo que conecta los sectores Los Potreritos y Los Frailes, lo que provocó la caída hacia el vacío.

Sobreviviente bajo atención médica

Una cuarta persona que viajaba en el automóvil logró sobrevivir al impacto. Tras el accidente, fue auxiliada por equipos de emergencia y trasladada a un centro asistencial cercano, donde permanece bajo observación médica.

Es importante destacar que el área donde ocurrió el hecho presenta restricciones de paso debido a labores de reparación en la calzada, las cuales se ejecutan tras los daños severos ocasionados por las recientes lluvias en la región andina. Organismos de seguridad y rescate se movilizaron de inmediato al sitio para realizar la extracción de los cuerpos e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer las causas exactas de este trágico evento.