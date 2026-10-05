Un nuevo incidente de imprudencia vial se registró en la autopista Circunvalación 1 de Maracaibo, cuando una gandola que transportaba un contenedor excedió la altura máxima permitida y terminó atascada bajo el Distribuidor Pomona. El fuerte impacto contra la estructura del viaducto no solo causó daños materiales en el concreto, sino que provocó un importante embotellamiento en esta arteria vial.
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Sucesos
Conductor de carga pesada choca contra el distribuidor de Pomona
Accidente en la Circunvalación 1
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Con información de noticiascol.com
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