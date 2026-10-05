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Conductor de carga pesada choca contra el distribuidor de Pomona

Accidente en la Circunvalación 1

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Un nuevo incidente de imprudencia vial se registró en la autopista Circunvalación 1 de Maracaibo, cuando una gandola que transportaba un contenedor excedió la altura máxima permitida y terminó atascada bajo el Distribuidor Pomona. El fuerte impacto contra la estructura del viaducto no solo causó daños materiales en el concreto, sino que provocó un importante embotellamiento en esta arteria vial.

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Tras intentar transitar por debajo del puente y sentir el roce con el techo del paso a desnivel, el conductor se vio forzado a detener su marcha. El choque provocó el desprendimiento de varias piezas de concreto, lo que generó una obstrucción parcial que fue atendida de inmediato por los funcionarios de tránsito presentes en el sitio.

Este tipo de siniestros se ha vuelto una constante en este sector. Según reportes locales, hace apenas una semana se registró un evento de similares características, donde otra unidad de carga pesada colisionó contra la misma estructura al intentar cruzar por el lugar.

Es imperativo recordar que el puente cuenta con señalización sobre la altura máxima permitida para vehículos de carga. Si dicha demarcación es visible, el conductor habría incurrido en una falta grave a las normas de tránsito, poniendo en riesgo tanto la integridad del viaducto como la seguridad de los demás usuarios de la vía.

Las autoridades competentes han reiterado el llamado a los conductores de vehículos de carga pesada para que extremen las medidas de precaución y respeten estrictamente la señalética vial. El cumplimiento de estas normas es fundamental para preservar la infraestructura urbana y evitar complicaciones en el tráfico de la ciudad.

Con información de noticiascol.com

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