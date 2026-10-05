Explosión de motocicleta deja a una familia gravemente herida en Anzoátegui

El suceso tuvo lugar en una residencia ubicada en el sector Centro, en el instante en que Jesús Vilera, de 23 años, intentaba poner en marcha su vehículo de dos ruedas, el cual se encontraba estacionado junto a otra unidad. La detonación fue inmediata, propagando llamas que afectaron gran parte de la estructura del hogar.

Los afectados fueron identificados como Jesús Vilera (23), Lenny Rodríguez (22) y el hijo de ambos, de apenas 3 años de edad. Tras el incidente, los tres fueron auxiliados inicialmente en el CDI III Dr. Enrico Spada de Mapire; no obstante, debido a la gravedad de sus heridas, fueron trasladados de urgencia al hospital de Pariaguán.

Según el parte médico, Vilera presenta quemaduras de tercer grado en el 90 % de su cuerpo, mientras que Rodríguez sufrió lesiones de segundo y tercer grado en el 80 % de su superficie corporal. Por su parte, el menor de edad presenta quemaduras en la zona superior izquierda. Se espera que los pacientes sean trasladados próximamente al Hospital Dr. Luis Razetti de Barcelona para recibir atención especializada.