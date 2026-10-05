Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Sucesos

Explosión de motocicleta deja a una familia gravemente herida en Anzoátegui

Las víctimas presentan lesiones de consideración y requieren traslado urgente a un centro de mayor complejidad

|2 min|
Imagen de la noticia: Explosión de motocicleta deja a una familia gravemente herida en Anzoátegui

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

Un lamentable accidente doméstico ocurrió la mañana de este domingo 04 de octubre en la población de Mapire, municipio José Gregorio Monagas del estado Anzoátegui, cuando la explosión del tanque de combustible de una motocicleta desencadenó un incendio de gran magnitud dentro de una vivienda.

Lee también
Mérida: Tres fallecidos, entre ellos un bebé, tras caer por un barranco en Pueblo Llano

El suceso tuvo lugar en una residencia ubicada en el sector Centro, en el instante en que Jesús Vilera, de 23 años, intentaba poner en marcha su vehículo de dos ruedas, el cual se encontraba estacionado junto a otra unidad. La detonación fue inmediata, propagando llamas que afectaron gran parte de la estructura del hogar.

Puede ser una imagen de plancha para ropa

Los afectados fueron identificados como Jesús Vilera (23), Lenny Rodríguez (22) y el hijo de ambos, de apenas 3 años de edad. Tras el incidente, los tres fueron auxiliados inicialmente en el CDI III Dr. Enrico Spada de Mapire; no obstante, debido a la gravedad de sus heridas, fueron trasladados de urgencia al hospital de Pariaguán.

Según el parte médico, Vilera presenta quemaduras de tercer grado en el 90 % de su cuerpo, mientras que Rodríguez sufrió lesiones de segundo y tercer grado en el 80 % de su superficie corporal. Por su parte, el menor de edad presenta quemaduras en la zona superior izquierda. Se espera que los pacientes sean trasladados próximamente al Hospital Dr. Luis Razetti de Barcelona para recibir atención especializada.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

SucesosAnzoáteguiMapireQuemaduras

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.