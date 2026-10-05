Un lamentable accidente doméstico ocurrió la mañana de este domingo 04 de octubre en la población de Mapire, municipio José Gregorio Monagas del estado Anzoátegui, cuando la explosión del tanque de combustible de una motocicleta desencadenó un incendio de gran magnitud dentro de una vivienda.
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Sucesos
Explosión de motocicleta deja a una familia gravemente herida en Anzoátegui
Las víctimas presentan lesiones de consideración y requieren traslado urgente a un centro de mayor complejidad
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Con información de noticiascol.com
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