Apure: Asesinan a joven madre mientras buscaba comida para sus hijos

El individuo señalado por este hecho fue identificado como Manuel José Padilla, quien es acusado de arrebatarle la vida a Karleanny Campos, de 27 años de edad.

Capturado el presunto autor del crimen

De acuerdo con reportes locales, el violento suceso tuvo lugar el pasado miércoles 30 de septiembre. Según las investigaciones preliminares, Campos se encontraba fuera de su domicilio realizando compras de alimentos para sus cuatro hijos cuando fue interceptada por Padilla, quien la atacó utilizando un arma blanca.

Tras el ataque, el cuerpo de la víctima fue arrojado en una laguna cercana a una iglesia, donde fue hallado por las autoridades el jueves 1 de octubre.

Intento de fuga frustrado

Al conocerse el caso, comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se trasladaron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y dar inicio a las averiguaciones de rigor.

Luego de perpetrar el asesinato, el sospechoso intentó huir hacia el estado Guárico, desplazándose por la ruta que comunica a las localidades de El Tocal y Caramacate. No obstante, el despliegue policial permitió su captura antes de que lograra evadir la justicia. Lamentablemente, los cuatro hijos de Karleanny Campos han quedado en situación de orfandad tras este trágico suceso.