Un hombre fue puesto bajo arresto por su presunta responsabilidad en el homicidio de una joven madre, ocurrido en la comunidad de Las Palmitas, dentro del sector El Recreo, en el municipio San Fernando del estado Apure.
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Apure: Asesinan a joven madre mientras buscaba comida para sus hijos
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