Un hombre de nacionalidad venezolana fue localizado sin signos vitales dentro de una habitación en una residencia multifamiliar ubicada en la localidad de Carrasquilla, Panamá.
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Sucesos
Hallan sin vida a un venezolano en una habitación alquilada en Panamá
Trágico suceso en el exterior
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Con información de noticiascol.com
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