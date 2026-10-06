Hallan sin vida a un venezolano en una habitación alquilada en Panamá

El Ministerio Público panameño ha dado inicio a una investigación formal tras el descubrimiento del cuerpo de Darwin José Peña, de 38 años. Las labores de levantamiento del cadáver fueron ejecutadas por las autoridades competentes durante la tarde del pasado viernes, 2 de octubre.

Los vecinos del inmueble, situado en el corregimiento de San Francisco, presenciaron el despliegue policial tras reportarse el hallazgo. Según informes de medios locales, los inquilinos notaron la ausencia de Peña durante varios días, lo que generó preocupación al percibir un olor fétido que emanaba desde su habitación.

Al recibir la notificación, funcionarios de la Policía Nacional ingresaron al cuarto y confirmaron el deceso del ciudadano, cuyo cuerpo se encontraba en una posición que sugiere que habría decidido quitarse la vida.

Una comisión del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en conjunto con agentes de la Fiscalía Metropolitana, se presentó en el sitio para recolectar evidencias y trasladar los restos a la morgue judicial. Actualmente, las autoridades mantienen abierta la averiguación penal y aguardan los resultados de la autopsia para determinar con exactitud las causas y la fecha del fallecimiento.