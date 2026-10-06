Portuguesa: muere venezolana implicada en sicariato en Perú

De acuerdo con reportes de medios peruanos, el deceso de la mujer ocurrió el pasado 30 de septiembre en la autopista General José Antonio Páez. La información sobre este trágico suceso fue dada a conocer por la defensa legal de Ronald Toro Artila, quien es señalado como el financista del crimen, durante una audiencia donde se debatía una solicitud de prisión preventiva.

Toro Montecinos perdió la vida junto a su hija de seis años tras la volcadura de una unidad de transporte público. En el mismo vehículo viajaba su pareja, Adrián Azuaje Solís, otro de los implicados en el asesinato, quien resultó herido en el accidente que dejó un saldo total de tres fallecidos y cinco lesionados.

Las investigaciones adelantadas por el Ministerio Público de Áncash indican que tanto Beangel Toro como Adrián Azuaje habrían realizado labores de vigilancia, marcaje y apoyo logístico previo al atentado perpetrado en la localidad de Caraz.

Registros de cámaras de seguridad en un hospedaje de la zona los captaron ingresando al lugar junto a Luis Obispo Díaz, presunto autor material del crimen, y un sujeto apodado ‘Morocho’. Tras el asesinato de ‘China Polo’ y la posterior captura de Luis Obispo, ambos sospechosos huyeron de Perú con destino a Venezuela.

El juez Miguel Dueñas Arce, del Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaylas, dictó 18 meses de prisión preventiva contra Luis Obispo Díaz y Ronald Toro Artila. Ambos enfrentan cargos por sicariato, homicidio calificado por ferocidad en grado de tentativa, así como lesiones graves seguidas de muerte, afectando a Susy Aponte y a otras víctimas presentes durante el ataque.