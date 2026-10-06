Beangel Toro Montecinos, una ciudadana venezolana que enfrentaba acusaciones por su supuesta participación en el homicidio de la candidata a las elecciones regionales en Perú, Susy Ysabel Aponte Polo, conocida popularmente como ‘China Polo’, falleció en un siniestro vial ocurrido en el estado Portuguesa.
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Portuguesa: muere venezolana implicada en sicariato en Perú
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