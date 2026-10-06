Sentenciados a 20 años en EE.UU. tres venezolanos por secuestro y tortura en Denver

Los individuos identificados como Darwin Veliz González, Jefferson Balza Delfín y Yender Enrique Campos Malavé deberán cumplir una pena de 240 meses tras las rejas. Por su parte, el proceso legal contra un cuarto implicado, señalado como Brawins Dominique Suárez Villegas y apodado el “Chino San Vicente”, ha sido postergado para una fecha posterior.

Violencia extrema por antecedentes policiales

Las investigaciones revelaron que el móvil del crimen fue la represalia tras descubrir que la víctima y su padre habían ejercido funciones policiales en Venezuela. El fiscal federal Peter McNeilly subrayó la gravedad de los hechos y reafirmó el compromiso de las autoridades locales para desarticular cualquier célula vinculada a bandas transnacionales, declarando que mantendrán la persecución contra los integrantes del Tren de Aragua hasta erradicar su presencia en la región.

El suceso tuvo lugar el 16 de octubre de 2024. Inicialmente, la Policía de Denver acudió a una vivienda tras recibir una alerta sobre el bienestar de una persona. Aunque en esa primera inspección los oficiales no detectaron peligro inmediato, la víctima logró escapar al día siguiente y acudir a una estación policial. Allí, presentó graves lesiones, incluyendo la amputación de su dedo meñique, ejecutada por sus captores.

Extorsión y crueldad grabada

De acuerdo con los informes oficiales, los agresores mantuvieron a la víctima cautiva durante varios días, privándola de alimentos y agua. Los victimarios documentaron en video las torturas, que incluyeron estrangulamientos, inmersiones forzadas en agua y amenazas con armas de fuego. Estas grabaciones fueron enviadas a la esposa del secuestrado y a líderes criminales internacionales con el fin de exigir un rescate económico.

Ante la falta de pago por parte de los familiares, los delincuentes procedieron a mutilar a la víctima utilizando pinzas, un acto que también quedó registrado en video. La investigación continúa abierta mientras las autoridades federales procesan al resto de los involucrados en este violento episodio.