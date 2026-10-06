Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Sucesos

Orlando: Venezolano asesinó a sus hijos gemelos y se quitó la vida

Impacto en la comunidad venezolana

|2 min|
Imagen de la noticia: Orlando: Venezolano asesinó a sus hijos gemelos y se quitó la vida

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

Un ciudadano venezolano de 63 años, identificado como Iván Montiel Roa, terminó con la vida de sus dos hijos gemelos de 17 años antes de quitarse la suya propia en un apartamento situado en la zona de Hunter’s Creek, en Orlando, Florida.

Lee también
Portuguesa: muere venezolana implicada en sicariato en Perú

El pasado 30 de septiembre, funcionarios de la oficina del Sheriff se trasladaron hasta la residencia familiar para llevar a cabo una inspección de bienestar, motivados por la alerta de que los adolescentes no habían asistido a sus actividades escolares.

Al ingresar al domicilio, los agentes encontraron en la sala los cuerpos de los gemelos, Melanie y Carlo, quienes presentaban múltiples lesiones por arma blanca. Posteriormente, el cadáver del hombre fue hallado en el baño principal de la vivienda.

De acuerdo con información difundida por medios locales, la esposa de Montiel y madre de los jóvenes había fallecido el pasado mes de junio tras una prolongada batalla contra el cáncer.

Asimismo, trascendió que, pocos días antes de este trágico suceso, el negocio de construcción que operaba la familia había cerrado sus puertas.

Los cuerpos de seguridad han dado inicio a las investigaciones correspondientes para esclarecer los motivos detrás de este hecho que ha conmocionado a la comunidad en el estado de Florida.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

SucesosEstados UnidosFloridaOrlando

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.