Orlando: Venezolano asesinó a sus hijos gemelos y se quitó la vida

El pasado 30 de septiembre, funcionarios de la oficina del Sheriff se trasladaron hasta la residencia familiar para llevar a cabo una inspección de bienestar, motivados por la alerta de que los adolescentes no habían asistido a sus actividades escolares.

Al ingresar al domicilio, los agentes encontraron en la sala los cuerpos de los gemelos, Melanie y Carlo, quienes presentaban múltiples lesiones por arma blanca. Posteriormente, el cadáver del hombre fue hallado en el baño principal de la vivienda.

De acuerdo con información difundida por medios locales, la esposa de Montiel y madre de los jóvenes había fallecido el pasado mes de junio tras una prolongada batalla contra el cáncer.

Asimismo, trascendió que, pocos días antes de este trágico suceso, el negocio de construcción que operaba la familia había cerrado sus puertas.

Los cuerpos de seguridad han dado inicio a las investigaciones correspondientes para esclarecer los motivos detrás de este hecho que ha conmocionado a la comunidad en el estado de Florida.