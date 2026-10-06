Un ciudadano venezolano de 63 años, identificado como Iván Montiel Roa, terminó con la vida de sus dos hijos gemelos de 17 años antes de quitarse la suya propia en un apartamento situado en la zona de Hunter’s Creek, en Orlando, Florida.
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Sucesos
Orlando: Venezolano asesinó a sus hijos gemelos y se quitó la vida
Impacto en la comunidad venezolana
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Con información de noticiascol.com
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