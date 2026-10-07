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Sucesos

Maracaibo: Nieto habría acabado con la vida de su abuelo para robarle

Sucesos

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Un joven de 23 años fue puesto bajo arresto por las autoridades, señalado como el presunto responsable del asesinato de su abuelo durante un intento de robo. El trágico suceso tuvo lugar en el barrio Cassiano Lossada, ubicado en la parroquia Antonio Borjas Romero de Maracaibo, estado Zulia.

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Un crimen motivado por el robo

La víctima, identificada como Isidro Ramírez Gelvez, de 73 años, perdió la vida dentro de su propia residencia. Según los reportes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el septuagenario falleció a causa de asfixia mecánica provocada mediante el uso de una cuerda.

Las investigaciones policiales apuntan a que el principal sospechoso es el nieto de la víctima, Cristian Daniel Ramírez Velásquez. Se presume que el joven contó con la complicidad de otro sujeto, identificado como Diego Moisés Ortega Carrullo, de 27 años, conocido en la zona bajo el apodo de “Sonrisa”. El móvil del hecho habría sido el robo de las pertenencias del anciano.

Cuerpo oculto en una hamaca

Tras someter y quitarle la vida a Ramírez Gelvez, los presuntos victimarios envolvieron el cadáver en una hamaca. Posteriormente, utilizaron un vehículo de transporte público, propiedad de Ramírez Velásquez, para trasladar el cuerpo hasta el sector Buena Vista, en la parroquia Cacique Mara, donde finalmente lo abandonaron.

Tras el hallazgo del cuerpo y el inicio de las averiguaciones pertinentes, la policía científica logró identificar y capturar a los implicados. Ambos sujetos se encuentran ahora a disposición del Ministerio Público para enfrentar el proceso judicial correspondiente por este crimen que ha conmocionado a la comunidad.

Con información de noticiascol.com

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