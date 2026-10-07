Un joven de 23 años fue puesto bajo arresto por las autoridades, señalado como el presunto responsable del asesinato de su abuelo durante un intento de robo. El trágico suceso tuvo lugar en el barrio Cassiano Lossada, ubicado en la parroquia Antonio Borjas Romero de Maracaibo, estado Zulia.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Sucesos
Maracaibo: Nieto habría acabado con la vida de su abuelo para robarle
Sucesos
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...