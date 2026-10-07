Reportan intoxicaciones simultáneas en instituciones educativas de Trujillo

El primer reporte provino del Liceo Las Palmas, ubicado en las cercanías de la Alcabala de Agua Viva, en el municipio Andrés Bello. Estudiantes y personal del plantel presentaron cuadros clínicos caracterizados por mareos, náuseas e irritación en las vías respiratorias, lo que obligó a Protección Civil a proceder con la evacuación preventiva de las instalaciones.

De manera paralela, una situación de características similares fue notificada en el Colegio San Vicente de Paúl, situado en la parroquia Mercedes Díaz de Valera. En este centro, efectivos del Cuerpo de Bomberos de Trujillo y equipos de Fundasalud brindaron asistencia prehospitalaria y gestionaron el traslado de los afectados a centros asistenciales.

Hasta el cierre de esta edición, cerca de las 3:00 p.m., no se había emitido un comunicado oficial por parte de las autoridades regionales ni de las directivas de los planteles, por lo que las causas exactas que provocaron estas reacciones físicas en la comunidad estudiantil permanecen bajo investigación.

Antecedente de intoxicación masiva en Anzoátegui

Este suceso en la región andina recuerda un evento reciente registrado el pasado sábado 3 de octubre en Puerto Píritu, estado Anzoátegui, donde al menos 20 personas, incluyendo 13 menores de edad, sufrieron una intoxicación masiva.

Los afectados comenzaron a manifestar náuseas, vómitos y dificultades para respirar tras ingerir arroz chino durante una convivencia religiosa organizada en una posada local. Todos los pacientes fueron ingresados inicialmente en el hospital Pedro Gómez Rollingson, en el municipio Píritu.

Debido a la gravedad de los síntomas, tres adultos, una adolescente de 16 años y una niña de 11 años requirieron ser trasladados a centros de salud especializados en Barcelona para recibir atención médica avanzada. Tras el incidente, los organismos competentes iniciaron el protocolo de inspección en el lugar del evento, recolectando muestras de los alimentos y evaluando las condiciones de salubridad en las que fueron preparados para esclarecer el origen de la contaminación.