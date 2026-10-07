Una jornada de preocupación se vivió este miércoles en el estado Trujillo, luego de que se reportaran incidentes simultáneos en dos instituciones educativas de la entidad, según información difundida por el medio VPItv. Los hechos ocurrieron en los municipios Andrés Bello y Valera, generando la movilización inmediata de los cuerpos de seguridad.
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Sucesos
Reportan intoxicaciones simultáneas en instituciones educativas de Trujillo
Autoridades mantienen bajo investigación los hechos ocurridos en planteles trujillanos mientras se evalúa el antecedente de intoxicación en el oriente del país
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Con información de noticiascol.com
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