Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Sucesos

Paloma mensajera es capturada en cárcel colombiana transportando cargadores de celular

Insólito hallazgo

|3 min|
Imagen de la noticia: Paloma mensajera es capturada en cárcel colombiana transportando cargadores de celular

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

Un suceso poco común fue registrado por el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) de Colombia en los techos de la cárcel de Palogordo, ubicada en Ibagué, donde una paloma mensajera fue interceptada mientras transportaba mercancía ilícita.

Lee también
Vecinos amarran a un poste a presunto abusador en Caracas

El ave, que claramente había sido adiestrada para esta tarea, tenía como destino un patio específico del centro penitenciario donde era esperada por varios internos. El animal portaba un arnés adaptado a sus alas, funcionando como una pequeña maleta, y sobre su lomo cargaba varios cables para cargadores de teléfonos móviles, envueltos cuidadosamente en plástico vinipel.

Los funcionarios de seguridad que detectaron al ave grabaron un video mientras realizaban la inspección, dejando al descubierto el ingenioso pero rudimentario sistema utilizado para convertir al animal en un mensajero de contrabando, una práctica que, al parecer, se había repetido en múltiples ocasiones.

Aunque la escena de una paloma operando como traficante resulta sorprendente, no es la primera vez que el Inpec se enfrenta a situaciones de esta naturaleza. En ocasiones anteriores, los guardias han notado vuelos inusuales de aves sobre los patios y alrededores de diversos centros de reclusión.

Resulta rutinario observar en los patios de estas cárceles a los privados de libertad alimentar a las palomas con tal dedicación que parecen estar preparando el terreno para convertirlas en domiciliarias del cielo, capaces de evadir cualquier filtro de seguridad.

Lo más curioso de este caso es que el Inpec carece de protocolos o celdas para sancionar a las aves que logran infiltrarse en los recintos. Tras documentar el hecho en video, lo único que pueden hacer los custodios es liberar al animal, con la plena certeza de que el ave regresará al lugar donde ha sido entrenada para aterrizar.

Esta historia, que parece sacada de una película, queda como un hecho curioso y hasta divertido para algunos. Sin embargo, los reclusos son conscientes de que se trata de una estrategia casi perfecta: logran ingresar elementos prohibidos al penal sin correr el riesgo de ser delatados por su mensajera emplumada.

View post on X
Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

SucesosColombiaContrabandoIbagué

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.